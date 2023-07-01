Kerolin liebte Fußball schon als Kind. Aber es gab eine Zeit, da sah es so aus, als ob sie nie wieder spielen könnte. Mit elf Jahren bekam sie plötzlich Schmerzen in ihrem rechten Bein. Es stellte sich heraus, dass sie unter einer seltenen Krankheit litt, die zu einer Entzündung im Knochen führte. Selbst nach einer Operation waren die Ärzte nicht sicher, ob sie jemals wieder Kontaktsportarten wie Fußball machen könnte.



Aber Kerolin gab nicht auf. Sie begann, mit Freund:innen zu spielen, um wieder fit zu werden. Mit der Zeit heilte ihr Bein und sie konnte sich wieder ganz dem Sport widmen, den sie so liebt. Sie stieg in den brasilianischen Vereinen immer weiter auf und irgendwann wurde ihr Traum von einer Profikarriere wahr. Seit 2022 spielt sie für North Carolina Courage.



In ihrem ersten Spiel gegen den NJ/NY Gotham FC nutzte Kerolin jede Minute, um ihre Stärken auf dem Platz unter Beweis zu stellen. Als eine Teamkameradin ihr den Ball gegen Ende des Matches zuspielte, wusste sie: Ihre Chance war gekommen! Sie sprintete über den Platz, ließ drei Verteidigerinnen hinter sich und dann donnerte sie den Ball mit ihrem rechten Fuß ins Tor.



"Mein Ziel war immer eine erfolgreiche Karriere."



– Kerolin Nicoli