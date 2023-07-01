Hayley Raso wuchs an der Gold Coast in Australien auf. Beim Schwimmen im Meer fühlte sie sich wohl, aber in der Schule war sie sehr schüchtern. Eines Tages veranstaltete der lokale Fußballverein ein Probetraining. Als Harley begann, mit dem Ball zu spielen und zu dribbeln, hatte sie auf einmal dasselbe Gefühl wie am Strand und im Wasser: Ihre Sorgen und ihre Unsicherheit verschwanden einfach.



Hayley schaffte es ins Team und ihre Großmutter schenkte ihr ein wunderschönes Haarband, um diesen Erfolg zu feiern. "Dieses Band soll dich stark machen", erklärte sie, während sie es um Hayleys Pferdeschwanz band. Seit diesem Tag hat Hayley nie wieder ohne diesen Glücksbringer gespielt. Er hat sie auf ihrem Weg vom lokalen Fußballverein bis zu den olympischen Spielen in Tokio begleitet und alle Höhen und Tiefen miterlebt. Zum Beispiel als sie sich auf dem Platz einige Wirbel brach. Lange war nicht klar, ob Hayley überhaupt wieder gehen, geschweige denn Fußball spielen könne.



Aber nach sechs Monaten intensiver Reha stand sie endlich wieder auf dem Spielfeld und schoss bereits in ihrem ersten Spiel ein Tor. In diesem Jahr kann sie es kaum erwarten, ihr Land beim größten Fußball-Event auf heimischem Boden zu vertreten. Ihre Großmutter und der Rest der Familie werden sie von der Zuschauertribüne aus anfeuern. Egal, wo du dir die Spiele ansehen wirst: Hayley ist ganz leicht an ihrem glänzenden Haarband zu erkennen.



"Schau nie zurück, sondern lass alles hinter dir."



– Hayley Raso