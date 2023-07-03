Letzte Aktualisierung: 3. Juli 2023
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In Zusammenarbeit mit Rebel Girls

Chloe Kelly

Von den Straßenfußballplätzen Londons zu den englischen Lionesses: Chloe Kellys wird für immer in den Fußballgeschichtsbüchern verewigt sein. Erfahre, wie sie das wichtigste Tor in der Geschichte ihres Landes schoss.

Chloe Kelly – Football Stories – Nike

Chloe Kelly. Stürmerin, England. Geboren am 15. Januar 1998.

Chloe Kelly wuchs in West-London auf, wo sie mit ihren fünf älteren Brüdern auf der Straße und auf den Straßenfußballplätzen Londons, den sogenannten "Cages", Fußball spielte. Auf diesen eingezäunten Plätzen wurde einem nichts geschenkt. Chloe war meistens das einzige Mädchen, aber das machte ihr nichts aus. Egal, wo sie hinging: Sie hatte immer einen Ball dabei und war bereit für ein Spiel.

Als Chloe älter wurde, zog sie in den Norden und spielte als Profi für Manchester City. Sie war entschlossen und ging keinem Zweikampf aus dem Weg. Der Erfolg war quasi vorprogrammiert. Aber im Jahr 2021 musste Chloe wegen einer schweren Beinverletzung längere Zeit aussetzen. Ihre Fans fürchteten, dass sie nicht wieder zurückkehren würde. Aber Chloe arbeitete hart und fast ein Jahr später spielte sie wieder für die englische Nationalmannschaft.

2022, im Finale der Fraueneuropameisterschaft, stand es gegen Deutschland 1:1. In der Verlängerung nahm Chloe das Tor ins Visier, wurde aber geblockt. Als sie den Ball dann wieder vor die Füße bekam, schoss sie so fest sie konnte. Der Ball flog durch die Luft und landete unhaltbar für die Torhüterin im Netz. Das war das entscheidende Tor! Chloes Team stürmte auf den Platz. Sie hatte es geschafft: Englands Frauenfußballerinnen waren zum ersten Mal Europameisterinnen. Chloe bewahrt ihre Europameisterschaftsmedaille heute an einem Ort auf, wo sie sie jeden Tag sieht: in ihrer Unterwäscheschublade!

"Heute wirft mich so schnell nichts mehr aus der Bahn, denn ich denke immer: 'Was kann schon noch passieren?' Das Schlimmste habe ich schon erlebt. Jetzt genieße ich einfach jeden Moment und spiele völlig angstfrei."

– Chloe Kelly

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Chloe Kelly – Football Stories – Nike

Illustrationen von Sofia Cavallari.

Ursprünglich erschienen: 3. Juli 2023