Naše technologie si s tím poradí

Naše laboratoř, kde vyvíjíme sportovní podprsenky, vytvořila takové, které ti pomůžou k těm nejlepším výkonům*. Předpokladem ale je, že si najdeš vhodný střih. Dobře padnoucí sportovní podprsenka s tou správnou technologií ti bude spolehlivou oporou a nebude tě při tréninku rozptylovat.



Podíváme se teď detailněji na to, co se ve sportovní podprsence Nike stará o tvoje pohodlí:



– Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od pokožky a udržuje tě v suchu a pohodlí.



– Síťovina UltraBreathe je tak lehká, že ji v podstatě ani neucítíš. Podporuje proudění vzduchu a odvádí přebytečné teplo.



– Technologie Flyknit je jednolitá, lehká, bezešvá, prodyšná, pružná a postará se o potřebnou oporu.



Pokud ses kvůli potu, horku nebo podráždění nemohla do tréninku pořádně opřít, najdi si správnou sportovní podprsenkou a budeš překvapená, jak moc se tvoje výkony zlepší.



Nezapomeň, že na vyzkoušení máš 30 dní. Pokud ti vybraná podprsenka nesedne, můžeš ji vrátit bez udání důvodu.



