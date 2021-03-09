(Bra) by Dina | Letter To My 12-Year-Old Self

(Podprsenka) podle Diny Asher-Smithové
Sportovní podprsenky a moje mladší já
Dopis mému 12letému já
Ahoj Dino,
Jsi to ty, o třináct let starší.
Tak jo, rychlé shrnutí... stala se z tebe dobrá sprinterka. Celé je to bezva a neskutečně zábavné. Tvým úkolem je cestovat po světě, dělat na té nejvyšší úrovni všechno, co máš ráda a kamarádit se s lidmi z celého světa. Nechci ti ničit překvapení a jmenovat všechny tvoje úspěchy, ale budeš na sebe opravdu hrdá. To ti slibuju.
Jedna z hlavních věcí, o kterou se s tebou musím podělit, je událost, která se odehraje zhruba za rok, kdy si opravdu bolestivě zlomíš nohu, protože budeš v 7 hodin ráno trénovat ještě rozespalá. Moje rada je, abys byla ráno opatrná. Nechoď prosím cvičit, když jsi unavená. Zkusíš přeskočit míček, když ti ho nahrají... špatně to odhadneš, doskočíš přímo na něj, uklouzneš a zlomíš si nohu. Ale i kdybys mě neposlechla, a přesto skončila o berlích, je to v pořádku... dokážeš si, že jsi atletkou tělem i duší a že na to hřiště prostě patříš.
Ale popovídejme si teď raději o tvých prsou a sportovních podprsenkách! No... cesta tvých prsou k podprsence je mnohem méně vzrušující než cesta některých tvých přítelkyň. Ve skutečnosti... nebude tak dlouhá, jak myslíš, protože ti už moc neporostou (hahaha). Ale v podstatě budeš mít v šatníku více sportovních podprsenek než těch klasických. Vlastně více sportovních podprsenek než džínsů, pohodlných triček... nebo v podstatě jakýchkoliv jiných kousků oblečení. A to v těch nejkrásnějších barvách, stylech a designech. Budeš ji nosit nejméně šest dní v týdnu. (Jo, promiň, už teď trénuješ šest dní v týdnu. John vám dává pěkně na frak).
Vím, že se na začátku budeš cítit trochu divně. Hlavně proto, že pocítíš rozpaky ze svých změn a svého celkového vývoje. A chápu, že je to ze začátku zvláštní posun, ale je naprosto normální. A právě díky podprsence bude sport MNOHEM jednodušší. Žádné skákání prsou, žádná bolest, ani po sportu. Budeš se tak moci soustředit na svůj výkon a nebudeš se cítit nepohodlně nebo se obávat, že příliš kolísáš. A velmi záhy se dostaví pocit, jako by ses s ní už narodila. Budeš se v ní cítit tak přirozeně, že ti bude druhým tričkem a místy ji budeš na trénink nosit jen tak. Bez další vrstvy.
Život je dobrý, ty jsi dobrá. Není se čeho obávat, tak se nestresuj.
Posílám ti tunu lásky a prosím, měj na paměti, že na tréninky se chodí v bdělém stavu. 😏
Dina