(Bra) by Dina | How To Wear a Sports Bra

Poslední aktualizace: 9. března 2021
(Podprsenka) podle Diny Asher-Smithové
Stylizování sportovní podprsenky podle Diny Asher-Smithové
V (Podprsenka) podle Diny se královna sportovních podprsenek (a sprintů) ujímá všeho – včetně sportovních podprsenek. Tenhle týden Dina Asher-Smithová stylizuje svoje oblíbené sportovní podprsenky Nike a používá k tomu kousky ze svého vlastního šatníku. Mrkni se do jejího stylingového diáře dole.
Model Nike Indy s výstřihem do V stylizovaný s kabátem, kraťasy a robustními botami
To je můj oblíbený kabát ve stylu ‚snobské tety‘. Pořídila jsem si ho k narozeninám v roce 2019 a cítím se v něm prostě báječně. Moc se mi líbila podprsenka Indy a tohle je jeden z mých každodenních ležérních a pohodlných stylů. Řekla bych, že kabát s podprsenkou vypadají senzačně a hodně pohodlně.