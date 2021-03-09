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Poslední aktualizace: 9. března 2021

(Podprsenka) podle Diny Asher-Smithové

Stylizování sportovní podprsenky podle Diny Asher-Smithové

V (Podprsenka) podle Diny se královna sportovních podprsenek (a sprintů) ujímá všeho – včetně sportovních podprsenek. Tenhle týden Dina Asher-Smithová stylizuje svoje oblíbené sportovní podprsenky Nike a používá k tomu kousky ze svého vlastního šatníku. Mrkni se do jejího stylingového diáře dole.

Model Nike Indy s výstřihem do V stylizovaný s kabátem, kraťasy a robustními botami

To je můj oblíbený kabát ve stylu ‚snobské tety‘. Pořídila jsem si ho k narozeninám v roce 2019 a cítím se v něm prostě báječně. Moc se mi líbila podprsenka Indy a tohle je jeden z mých každodenních ležérních a pohodlných stylů. Řekla bych, že kabát s podprsenkou vypadají senzačně a hodně pohodlně.

  • (Bra) by Dina | How To Wear a Sports Bra, slide 1 of 4
  • (Bra) by Dina | How To Wear a Sports Bra, slide 2 of 4
  • (Bra) by Dina | How To Wear a Sports Bra, slide 3 of 4

Další příběhy

  • Další příběhy, (Bra) by Dina | How To Wear a Sports Bra, slide 1 of 5

    (Podprsenka) podle Diny Asher-Smithové

    Představujeme: Podprsenky se ujímá Dina
  • Další příběhy, (Bra) by Dina | How To Wear a Sports Bra, slide 2 of 5

    (Podprsenka) podle Diny Asher-Smithové

    Stylizování sportovní podprsenky podle Diny Asher-Smithové
  • Další příběhy, (Bra) by Dina | How To Wear a Sports Bra, slide 3 of 5

    (Podprsenka) podle Diny Asher-Smithové

    Sportovní podprsenky a moje mladší já

Původně zveřejněno: 9. března 2021

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