How To Choose The Right Sports Bra | NAQs

Nevyřčené dotazy
Síla sportovních podprsenek
Vítej v nevyřčených dotazech. Odpovíme ti tu na otázky ohledně prsou, sportovních podprsenek a cvičení, na které ses nikdy neodvážila zeptat.
Dneska se ponoříme do světa sportovních podprsenek, především do velikostí sportovních podprsenek. Odpovíme na otázky:
- Proč se do sportovní podprsenky vyplatí investovat?
- Jak zjistit velikosti podprsenek Nike?
1. Proč se do sportovní podprsenky vyplatí investovat?
Možná to tak na první pohled nevypadá, ale návrh a výroba sportovní podprsenky je docela velká věda. Předtím, než se začne vyrábět, probíhá výzkum, vývoj a testování. U některých podprsenek může vývoj trvat i celé roky, zvlášť když se klade důraz na funkčnost a navrhuje se široká škála velikostí (ve srovnání s botami a oblečením).
Promyšlený design
Ve sportovní podprsence se musíš nejenom dobře cítit, ale taky musí být pružná, ohebná a přizpůsobit se tvému tělu. Každý detail se počítá – od měkkých, funkčních materiálů, které odvádí vlhkost, až po elastické prvky, vycpávky a zipy, které dlouho vydrží. Cílem je, aby byla podprsenka pohodlná, odolná, perfektně padla a poskytla tvým prsům oporu, když jsi v pohybu.
2. Jaká velikost podprsenky Nike je pro mě nejvhodnější?
Možná tě zprvu trochu vyvede z míry, ale jakmile začneš průvodce velikostmi používat, uvidíš, jak užitečný nástroj to je, protože ti pomůže v začátcích. Je ale důležité pamatovat si, že nejlepší způsob, jak najít dokonale padnoucí podprsenku, je vyzkoušet ji.
Podprsenky Nike začínají od nejmenších velikostí. Čím větší velikost si vybereš, tím větší bude velikost obvodu, košíčků a výška střihu. V závislosti na stylu si můžeš podprsenku vybrat podle několika různých měřítek. Některé naše tabulky uvádějí velikosti košíčků, díky kterým zjistíš, která je pro tebe ta pravá. U jiných stylů (často u podprsenek bez samostatně tvarovaných košíčků) používáme číslování od XS po XL.
Změny jsou normální
Je důležité mít na paměti, že velikost prsou se neustále mění. Váha, těhotenství, ale i menstruace můžou zapříčinit, že se ti prsa zmenší nebo zvětší. Tak na to nezapomeň, až budeš hledat ten nejvhodnější kousek. Podprsenka, která ti sedí první den cyklu, už ti nemusí stejně dobře padnout o několik týdnů později. Proto není na škodu mít několik různých stylů a velikostí v záloze.
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