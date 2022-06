(Bra) by Dina | About Sports Bras

Jsem hrdá a nadšená z toho, že můžu svými názory na tenhle základní kousek soupravy zahájit novou sérii Nike o ujímání se sportovní podprsenky: ‚(Podprsenka) podle…‘. Je na čase, abychom se upřímně a podrobně podívali na část oblečení, o které ode mě ženy chtějí poradit nejčastěji. Jo… na sportovní podprsenky se mě ptají víc než na tenisky na běhání. Už víme, jak si najít běžeckou botu, aby ti vyhovovala. Ale když se snažím najít ideální sportovní podprsenku, visí nad tím mnohem víc otazníků… Kam mám jít? Co potřebuju? Jak bych se měla cítit? 🤷



Nedostatek informací o sportovní podprsence a nošení nevhodného střihu nebo s nedostatečnou oporou rozhodně v aktivním životním stylu překáží. A určitě tomu tak nemusí být. Bohužel víme, že hodně mladých žen přestane v ranném dospívání sportovat. Jedním z nejčastějších důvodů je, že se obecně cítí nepohodlně a stydí se za svoje měnící se těla, což je smutné. A já tomu úplně rozumím. Sama jsem si tím prošla. Jeden rok můžeš pobíhat a na prsa si ani nevzpomeneš. A další máš na hrudníku dvě kamarádky, co naprosto změnily způsob pohybu tvého těla i jak se cítíš ve své vlastní kůži!



I když ráda sportuješ, ale nemáš vhodnou oporu, budeš se cítit nepohodlně. Mnoho dívek si se sportem nebo obecně s fyzickou aktivitou spojuje bolest prsou. A hlavou se jim honí ‚hele… tohle fakt není pro mě‘, ‚moje prsa jsou teď na tohle moc velká‘, ‚tohle moc bolí‘ a pak ‚to mi za ten stres nestojí‘. Ale takhle by to být nemělo. Především, když si tolik lidí neuvědomuje, že správná podprsenka může spoustu těchhle věcí vyřešit.



Takže, pojďme sportovní podprsenku zbavit všech těch mystifikací a stigmat.



Jsem pyšná, že tě můžu provést epizodou (Podprsenka) podle Diny: Bez ostychu, kde budeme o tématu upřímně mluvit. Předvedu ti různé úrovně opory, rozdílné typy podprsenek a odpovím na některé otázky, které můžou někomu připadat trapné. Ale mě se můžeš v pohodě zeptat, nebudu nikoho soudit 😄



Bez dalších okolků… pusťme se do toho



S láskou, Dina xxx