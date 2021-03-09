(Bra) by Dina | Sports Bra Style

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Poslední aktualizace: 9. března 2021

(Podprsenka) podle Diny Asher-Smithové

Stylizování sportovní podprsenky podle Diny Asher-Smithové

V (Podprsenka) podle Diny se královna sportovních podprsenek (a sprintů) ujímá všeho – včetně sportovních podprsenek. Tenhle týden Dina Asher-Smithová stylizuje svoje oblíbené sportovní podprsenky Nike a používá k tomu kousky ze svého vlastního šatníku. Mrkni se do jejího stylingového diáře dole.

Model Nike Dri-FIT Swoosh Icon Clash a legíny stylizované s koženým sakem a botami na podpatku

„Tohle byl můj oblíbený vzhled. Líbila se mi hnědá a černá dohromady a výrazný potisk podprsenky. Někdy, když se oblékám, ráda čelím výzvě vyjít ze svojí komfortní zóny. A tak mám na svém mini mentálním seznamu pestrobarevné kombinace, které se snažím častěji nosit. Přirozeně tíhnu k monochromatickým modelům a mohla bych v nich být celý den, jenom bych udělala malé tonální změny. Ale občas si to chce s věcmi pohrát! To pro mě dneska bylo sladění hnědé a černé. Líbil se mi jsem nápadný potisk sportovní podprsenky a způsob, jak byl potisk taky součástí legín a celou siluetu tím umocnil. Hodně roztomilé!“

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Model Nike Indy Ultrabreathe s roztomilým propínacím svetrem a tátovými džínami

Tahle kabelka je moje a zbožňuju ji! Nevlastním hodně věcí v pastelově růžové, ale musela jsem prostě najít něco, s čím bych tašku sladila. Vážně roztomilé!! Tenhle styl sportovní podprsenky je můj oblíbený. Není to nezbytně ten, ve kterém běhám, ale má esteticky příjemný design a je opravdu pohodlný. Miluju ten malý otvor uprostřed sportovní podprsenky a taky ramínka. Díky tomu je podprsenka nejenom pohodlná a podpůrná, ale taky zajímavá a sexy.

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Libí se ti, co vidíš? Prohlédni si sportovní podprsenky dole.

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Původně zveřejněno: 9. března 2021

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