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Poslední aktualizace: 9. března 2021

(Bra) by Dina Asher-Smith

Oblékni svoje přátele

Pokud sleduješ sérii (Bra) by Dina, ve které se Dina Asher-Smithová zabývá vším, co se točí kolem sportovních podprsenek, tak už určitě víš, že tahle světová šampionka je odbornice na slovo vzatá. Sportovní podprsenky nosí šest dní v týdnu, a proto přesně zná svoji velikost.

Ale jak jsou na tom její kamarádky? Podívej se, jak to dopadne, když pro změnu vymyslí styling pro někoho jiného.

Podprsenka s jednodílnou vycpávkou

Dina vybrala pro Portiu podprsenku s jednodílnou vycpávkou, která vypadá fakt báječně. Dokonale promyšlený střih, styl a funkčnost doplňují inovativní vycpávky, které se pohodlně vkládají i vyndávají. Portia je teď plná energie a cítí se svobodně. Dobrá práce, Dino!

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(Bra) by Dina | Choosing a Sports Bra For a Friend
(Bra) by Dina | Choosing a Sports Bra For a Friend
(Bra) by Dina | Choosing a Sports Bra For a Friend

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Původně zveřejněno: 9. března 2021