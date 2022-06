Jak prát sportovní podprsenku | Nevyřčené dotazy

Za zmačkanou podprsenku často můžou prací cykly (především ždímání). Pokud chceš zabránit nepříjemnému pocitu, který způsobují zmačkané vycpávky, tak je z podprsenky před praním vyjmi a vyper v ruce. Nedávej je do sušičky, ale nech je vyschnout. Jinak by se mohl porušit jejich tvar, takže by se mohly nežádoucím způsobem pomačkat nebo ohnout.



Když zasunuješ vycpávky zpátky do podprsenky, zkontroluj si, že jsou správně umístěné (že jsou podélně, ne napříč). Pohraj si s nimi, abys měla jistotu, že opravdu dobře sedí. A pak se můžeš směle pustit do cvičení!



Podívej se na další nevyřčené dotazy, kde odpovíme na časté otázky, které tě trápí ohledně podprsenek, prsou a cvičení.