Jak prát sportovní podprsenku | Nevyřčené dotazy

Nevyřčené dotazy
Malá prsa, velká prsa a pomačkané košíčky podprsenky
Vítej v nevyřčených dotazech. Odpovíme ti na otázky ohledně prsou, sportovních podprsenek a cvičení, na které ses nikdy neodvážila zeptat.
S podprsenkami jsou pořád nějaké potíže a vždycky je co vysvětlovat. Dneska si povíme:
- Jaká podprsenka se hodí pro malá prsa a velký hrudník?
- Jak zajistím správnou oporu pro velká prsa?
- Jak zamezím tomu, aby se košíčky podprsenky mačkaly?
1. Jaká podprsenka se hodí pro malá prsa a velký hrudník?
Najít skutečně padnoucí kousek může být opravdu boj, obzvlášť když se zdá, že podprsenky v obchodech neodpovídají tvým proporcím. Ale nezoufej – skutečně existují velikosti, které padnou každé postavě, i té tvojí.
Pokud hledáš perfektní střih, podívej se na podprsenky, které mají konkrétnější rozsah velikostí. Vyzkoušej podprsenku Alpha, která je velmi pohodlná, má silnou oporu a velikosti pro menší košíčky, ale větší hrudní koš. Ještě specifičtější střih má podprsenka Rival, kterou seženeš ve velikostech 65A–100H.
2. Jak zajistím správnou oporu pro velká prsa?
Naše prsa nemají vestavěnou oporu, takže se hýbou spolu s námi: ze strany na stranu, nahoru a dolů, tam a zpátky. Čím jsou větší, tím víc se houpou. Pokud máš tedy větší poprsí, určitě si prohlédni modely s vyšší oporou, i když se věnuješ aktivitám s nízkou zátěží.
Střihy s větším zakrytím a kompresí můžou zabránit nepohodlí nebo bolesti, a proto se vyplatí investovat trochu času do volby správné velikosti. Podprsenky Rival a Alpha se nastavují na zádech, takže sportovkyním s větším poprsím líp sedí po obvodu i v ramenou. Volba správné velikosti znamená, že získáš tu nejlepší míru komprese, která ti při pohybu zaručí větší pohodlí.
3. Jak zamezím tomu, aby se košíčky podprsenky mačkaly?
Už se ti někdy stalo, že byla podprsenka po vyndání z pračky celá pomačkaná? Nebo že špatně fungující podprsenka narušila průběh tvého cvičení? Pomačkané košíčky podprsenky tě totiž skoro zaručeně vyvedou z míry. S touhle běžnou nepříjemností se potýkají všechny ženy, které nosí podprsenky s vyjímatelnými vycpávkami. Když se posunou, můžou se nakrabatit, takže je pak podprsenka těsná a dře.
Vyper a jdi
Za zmačkanou podprsenku často můžou prací cykly (především ždímání). Pokud chceš zabránit nepříjemnému pocitu, který způsobují zmačkané vycpávky, tak je z podprsenky před praním vyjmi a vyper v ruce. Nedávej je do sušičky, ale nech je vyschnout. Jinak by se mohl porušit jejich tvar, takže by se mohly nežádoucím způsobem pomačkat nebo ohnout.
Když zasunuješ vycpávky zpátky do podprsenky, zkontroluj si, že jsou správně umístěné (že jsou podélně, ne napříč). Pohraj si s nimi, abys měla jistotu, že opravdu dobře sedí. A pak se můžeš směle pustit do cvičení!
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