Where Can I Get A Sports Bra? | NAQs

1. Co mám dělat, abych při tělocviku pořád nemyslela na svoje prsa?

Jak Dina zmínila, nejsi v tom sama. Rozpaky ze svého těla cítí v určitou chvíli skoro každý (i když na to nevypadá). Zkus být na sebe a na svoje tělo milá, soustřeď se na to, co zvládneš, jak se hýbeš a jak se cítíš. Naopak nemysli na to, co si o tobě myslí ostatní. Sport by tě měl bavit a nabíjet tě sebevědomím. Běž se proto bavit. A miluj svoje prsa.