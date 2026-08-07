Nevyřčené dotazy
Kojení, dvě podprsenky naráz a cvičení během menstruace.
Vítej v nevyřčených dotazech. Odpovíme ti tu na otázky ohledně prsou, sportovních podprsenek a cvičení, na které ses nikdy neodvážila zeptat.
Dneska probereme všechno možné a ujistíme se, že jestli kojíš, máš menses nebo si chceš jenom tak zacvičit, pracuješ nějak s tělem a nosíš správnou sportovní podprsenku. Odpovíme na otázky:
- Můžu nosit sportovní podprsenku, i když kojím?
- Měla bych na cvičení nosit dvě podprsenky?
- Jak můžu cvičit během menstruace?
1. Můžu nosit sportovní podprsenku, i když kojím?
Jednoznačně ANO. Během kojení musí tvoje podprsenka splňovat dva klíčové parametry – pohodlně prsa podepřít a nabídnout praktický přístup ke kojení.
Kojící podprsenku Nike (M) Swoosh jsme vyrobili speciálně pro matky, přidali jsme vrstvy a navrhli ji tak, aby bylo krmení a odsávání o něco snazší, a přidali jsme speciální látku pro odvod vlhkosti, ta zakryje i úniky mléka. Nastavitelný jezdec je ideální pro měnící se velikost prsou od období těhotenství přes narození dítěte a dál. Můžeš vyzkoušet i podprsenku Indy Luxe. Není to sice podprsenka určená pro mateřství, ale přesto ti poskytne maximální pohodlí.
2. Měla bych na cvičení nosit dvě podprsenky?
„Nošení dvou vrstev“ (běžné podprsenky pod sportovní podprsenkou) by ses měla vyhnout. Pokud máš pocit, že tě tvoje sportovní podprsenka dostatečně nepodporuje, zkus vyzkoušet vícero stylů a tvarů, které ti nabídnou větší zakrytí nebo jsou navrženy speciálně tak, aby prsa zůstala na svém místě.
Správná sportovní podprsenka ti dobře padne a neměla bys potřebovat žádnou další podporu. Nezapomeň vždy vybrat správnou velikost, pokud vybereš špatnou, budeš mít pocit, že něco není v pořádku.
Zůstaň v pohodlí
Nošení dvou podprsenek najednou může být nejen nepříjemné, ale může také omezit tvůj pohyb, krevní oběh a nebude odvádět pot tak účinně jako sportovní podprsenka vyrobená z prodyšného materiálu. Věnuj trochu času vyzkoušení našich různých stylů a nezapomeň, že na různé aktivity budeš nejspíš potřebovat různé úrovně podpory.
3. Jak můžu cvičit během menstruace?
Přemýšlíš nad tím, proč jednou zvládáš cvičení HIIT levou zadní a další týden s ním těžce bojuješ? Nehledej v tom žádné tajemství, je to prostě biologie. Menstruační cyklus může tvůj trénink obrátit vzhůru nohama.
Dr. Stacy Simsová, Ph.D., je celosvětová odbornice na ženskou sportovní fyziologii. S její pomocí jsme vytvořili kolekci cvičení přizpůsobenou třem fázím tvého menstruačního cyklu. Vezmi první den menstruace jako výchozí bod a začni trénink přizpůsobovat svému cyklu, ať z toho máš co největší užitek.
Nadlidská síla
Během prvního dne menstruace a dalších zhruba 12 dní jsou hormony na nejnižší úrovni, takže máš přirozenou sportovní výhodu. Jsi připravená běhat rychleji, líp se regeneruješ, máš víc energie a dokážeš zvládnout vysoce intenzivní cvičení, jako jsou lekce HIIT, běhy do kopce nebo sprinty. Tuhle dobu můžeš využít na maximum.
Potom od ovulace až do zhruba 20. dne nastává klidná fáze. Strmý nárůst estrogenu v první půli této fáze ti dodá vzpruhu a sebevědomí. V téhle době je dobré se zaměřit na vytrvalost a sílu. Můžeš si zvýšit dávky kilometrů, prodloužit si cvičení nebo trénovat výdrž.
Zpomal
Když se objeví známky premenstruačního syndromu (zhruba 10 dní před dalším cyklem), tak možná pocítíš pokles energie kvůli vysokým hladinám progesteronu a estrogenu. Teď je čas na cvičení s nízkou intenzitou, jako jsou dlouhé procházky, restorativní jóga nebo pilates.
Pokud se chceš dozvědět víc o tom, jak svůj trénink přizpůsobit menstruačnímu cyklu, najdi si v aplikaci Nike Training Club naši kolekci cvičení Slaď se s cyklem.
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