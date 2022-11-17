I migliori giacconi invernali Nike da uomo

Le migliori giacche invernali Nike da uomo
Guida all'acquisto
Dai parka isolanti ai morbidi capi in fleece, queste giacche da uomo sono state create per affrontare il clima invernale.
Le migliori giacche invernali Nike da uomo sono realizzate in una gamma di tessuti e modelli adatti a varie condizioni atmosferiche: da temperature moderatamente fredde e piogge leggere a forti temporali e freddo estremo.
Dai un'occhiata alle migliori giacche invernali da uomo, create per offrire calore e copertura in abbondanza in qualsiasi condizione atmosferica della stagione fredda.
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Le migliori giacche invernali Nike da uomo
1. Parka
Ideali per: forti temporali invernali o temperature estremamente rigide
Grazie a una lunghezza maggiore, che in genere arriva al ginocchio o a metà coscia, i parka Nike sono adatti soprattutto per affrontare forti temporali o temperature particolarmente rigide. Nella collezione Nike Sportswear, troverai modelli con strati esterni resistenti e idrorepellenti abbinati a fodere interne isolanti che contribuiscono a trattenere il calore naturale del corpo.
Per una sensazione di morbidezza e protezione insuperabile, dai un'occhiata alla giacca Nike Sportswear Storm-FIT Windrunner con isolamento PRIMALOFT® Thermoplume, un rivestimento esterno opaco per tenere lontana la pioggia, e tecnologia Nike Storm-FIT, creata per resistere al vento e alle precipitazioni.
2. Giacche puffer
Ideali per: sport invernali e uscite quotidiane
Leggera e ottimizzata per tenere al caldo chi la indossa, la giacca puffer è un capo invernale indispensabile per qualsiasi clima freddo. La giacca Nike Sportswear Therma-FIT Repel, ad esempio, con uno strato esterno idrorepellente che impedisce alla pioggia leggera di accumularsi sul tessuto e uno strato isolante in piumino che offre calore senza appesantire, è perfetta per restare attivi quando fa molto freddo.
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3. Giacche in fleece
Ideali per: temperature moderatamente fredde
Se desideri il calore di una giacca invernale senza che sia ingombrante, scegli una giacca in fleece Nike o uno strato esterno leggero. La felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Sportswear Tech Fleece ha un grande cappuccio a quattro pannelli e una tasca con zip sulla manica per mantenere asciutti gli oggetti essenziali. È anche leggera e ampia, in modo da poterla indossare sopra o sotto altri capi.
4. Giacche antipioggia per temperature rigide
Ideali per: pioggia, nevischio o neve
Nelle piovose giornate invernali in cui non puoi rinunciare alla tua abituale corsa, camminata o passeggiata all'aperto, le giacche antipioggia Nike per temperature rigide sono proprio quello che ci vuole (ricordati solo di non scegliere percorsi pericolosi e di essere sempre visibile).
Molte giacche della collezione sono realizzate con uno strato esterno impermeabile o idrorepellente, in modo che l'umidità scivoli via dal tessuto. Indossale sopra maglie Nike Dri-FIT che assorbono l'umidità per allontanare più facilmente il sudore quando il corpo si riscalda.
5. Giacche a vento per temperature rigide
Ideali per: giornate ventose
Grazie al tessuto leggero e resistente, progettato per respingere le raffiche di vento gelido, le giacche a vento Nike per temperature rigide sono uno strato indispensabile per le giornate invernali ventose.
Il modello Nike Sportswear Windrunner, ad esempio, presenta un'apertura sul retro per migliorare la traspirabilità durante l'attività fisica e un cappuccio con laccetto regolabile per impedire all'aria fredda di penetrare.
Testo di Julia Sullivan