CHELSEA FC

CHELSEA FC

  1. Abbigliamento
    2. /
  2. Top, maglie e t-shirt

Chelsea FC Top, maglie e t-shirt

Chelsea FC 2026/27 Match – Away
Chelsea FC 2026/27 Match – Away Maglia ufficiale da calcio Nike Aero-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Chelsea FC 2026/27 Match – Away
Maglia ufficiale da calcio Nike Aero-FIT – Uomo
CHF 185
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Away
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Away Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Away
Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT – Uomo
CHF 125
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Away
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Away Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Away
Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT – Donna
CHF 125
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Away
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Away Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT da ragazzo/a
Materiali riciclati
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Away
Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT da ragazzo/a
CHF 99.95
INDOMABILI PER NATURA
INDOMABILI PER NATURA
L'energia della tradizione, con lo sguardo al futuro.
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Away
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Away Divisa replica in 3 pezzi Nike Football – Bambino/a
Materiali riciclati
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Away
Divisa replica in 3 pezzi Nike Football – Bambino/a
CHF 85
Chelsea FC 2026/27 Match – Home
Chelsea FC 2026/27 Match – Home Maglia ufficiale da calcio Nike Aero-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Chelsea FC 2026/27 Match – Home
Maglia ufficiale da calcio Nike Aero-FIT – Uomo
CHF 185
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Home
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Home Maglia da calcio Nike Dri-FIT replica – Uomo
Materiali riciclati
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Home
Maglia da calcio Nike Dri-FIT replica – Uomo
CHF 125
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Home
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Home Maglia da calcio replica a manica lunga Nike Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Home
Maglia da calcio replica a manica lunga Nike Dri-FIT – Uomo
CHF 135
Chelsea FC 2026/27 Match – Home
Chelsea FC 2026/27 Match – Home Maglia ufficiale da calcio Nike Aero-FIT – Donna
Materiali riciclati
Chelsea FC 2026/27 Match – Home
Maglia ufficiale da calcio Nike Aero-FIT – Donna
CHF 185
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Home
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Home Maglia da calcio Nike Dri-FIT replica – Donna
Materiali riciclati
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Home
Maglia da calcio Nike Dri-FIT replica – Donna
CHF 125
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Home
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Home Maglia da calcio Nike Dri-FIT replica – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Chelsea FC 2026/27 Stadium – Home
Maglia da calcio Nike Dri-FIT replica – Ragazzo/a
CHF 99.95
Chelsea FC 2026/27 Match – Home
Chelsea FC 2026/27 Match – Home Maglia ufficiale da calcio Nike Aero-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Chelsea FC 2026/27 Match – Home
Maglia ufficiale da calcio Nike Aero-FIT – Ragazzo/a
CHF 160
Chelsea FC 2025/26 Stadium – Terza
Chelsea FC 2025/26 Stadium – Terza Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Chelsea FC 2025/26 Stadium – Terza
Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT – Uomo
CHF 120
Chelsea FC 2025/26 Stadium – Terza
Chelsea FC 2025/26 Stadium – Terza Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT Total 90 – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Chelsea FC 2025/26 Stadium – Terza
Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT Total 90 – Ragazzo/a
CHF 95
Chelsea FC Strike
Chelsea FC Strike Maglia a manica corta Dri-FIT Nike Football – Uomo
Materiali riciclati
Chelsea FC Strike
Maglia a manica corta Dri-FIT Nike Football – Uomo
CHF 64.95
Chelsea FC Strike
Chelsea FC Strike Maglia a manica corta Dri-FIT Nike Football – Donna
Materiali riciclati
Chelsea FC Strike
Maglia a manica corta Dri-FIT Nike Football – Donna
CHF 64.95
Chelsea FC Strike
Chelsea FC Strike Maglia da calcio per allenamento Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Chelsea FC Strike
Maglia da calcio per allenamento Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 75
Chelsea FC Strike
Chelsea FC Strike Maglia a manica corta Dri-FIT Nike Football – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Chelsea FC Strike
Maglia a manica corta Dri-FIT Nike Football – Ragazzo/a
CHF 52
Chelsea FC Strike
Chelsea FC Strike Maglia da calcio per allenamento Nike Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Chelsea FC Strike
Maglia da calcio per allenamento Nike Dri-FIT – Uomo
CHF 85
Chelsea FC Academy Pro
Chelsea FC Academy Pro Maglia da calcio a manica corta Nike Dri-FIT – Bambino/a
Materiali riciclati
Chelsea FC Academy Pro
Maglia da calcio a manica corta Nike Dri-FIT – Bambino/a
CHF 32
Chelsea FC 2025/26 Stadium – Goalkeeper
Chelsea FC 2025/26 Stadium – Goalkeeper Maglia da calcio replica a manica corta Nike Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Chelsea FC 2025/26 Stadium – Goalkeeper
Maglia da calcio replica a manica corta Nike Dri-FIT – Uomo
CHF 120
Chelsea FC 2025/26 Stadium – Terza
Chelsea FC 2025/26 Stadium – Terza Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT Total 90 – Donna
Materiali riciclati
Chelsea FC 2025/26 Stadium – Terza
Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT Total 90 – Donna
CHF 120
Chelsea FC Strike – Terza
Chelsea FC Strike – Terza Maglia da calcio a girocollo Nike Dri-FIT Total 90 – Donna
Materiali riciclati
Chelsea FC Strike – Terza
Maglia da calcio a girocollo Nike Dri-FIT Total 90 – Donna
CHF 82
Chelsea FC Authentic portiere
Chelsea FC Authentic portiere Maglia Nike Football – Uomo
Materiali riciclati
Chelsea FC Authentic portiere
Maglia Nike Football – Uomo
CHF 94.95