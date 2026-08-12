Mostra la tua passione con la terza divisa del Chelsea 2025/2026
Segui i Blues in casa o in trasferta indossando la terza divisa del Chelsea, creata appositamente per la nuova stagione. Allo stadio o sul divano: non importa dove e quando, la collezione Nike di maglie e shorts ti farà sempre sentire al centro dell'azione. Scopri i design con le nuove grafiche e colorazioni, ispirati alle divise indossate dalla squadra maschile e femminile.
Sai qual è la cosa più bella del calcio? La libertà di giocare a modo tuo. Seguendo questa filosofia, abbiamo aggiunto la leggendaria tecnologia Nike Dri-FIT alla nuova terza divisa del Chelsea Total 90. L'innovativa fibra allontana il sudore, lasciandolo evaporare rapidamente. In più, le proprietà traspiranti lasciano circolare l'aria, offrendo grande freschezza proprio dove il calore tende ad accumularsi di più. Il risultato? Più concentrazione e comfort, così puoi focalizzarti solo sulle tue performance. Ti alleni anche nei mesi più freddi? Le maglie e i pantaloni con fit avvolgente sono studiati per mantenerti al caldo senza appesantirti.
I futuri campioni e campionesse del pallone devono poter perfezionare le loro abilità calcistiche, seguendo le orme delle loro icone preferite. E noi supportiamo i loro sogni: la terza divisa del Chelsea è disponibile in taglie per bambini e ragazzi, ma la qualità è la stessa dei modelli per adulti. Dai materiali antiumidità alle fibre stretch, c'è tutto quello che serve per sentirsi al meglio e muoversi liberamente. Inoltre, i tessuti leggeri sono morbidi e piacevoli a contatto con la pelle.
Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Per unirti a noi, scegli le maglie e la terza divisa del Chelsea contrassegnate dall'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.