Maglie del Chelsea femminile 2026/27: vivi al massimo la tua passione calcistica
La nostra passione per il calcio è nata nel 1979, quando abbiamo lanciato il primo kit dedicato. Da allora non abbiamo mai smesso di sostenere giocatori e tifosi con un abbigliamento tecnico di qualità, come dimostrano le maglie del Chelsea femminile Nike. Sia a casa davanti alla TV che sugli spalti di Stamford Bridge, con le nostre magliette ti sentirai ancora più parte della tua squadra del cuore. Tutti i nostri capi sono rifiniti con lo stemma del club e con l'inconfondibile Swoosh Nike, per un look davvero impeccabile.
Sfoggia gli ultimi modelli della stagione
Grazie ai colori iconici e alle più recenti grafiche ufficiali, le nostre maglie del Chelsea femminile sono perfette per mostrare la tua passione calcistica. I nostri kit del Chelsea da donna si ispirano ai modelli indossati in campo dalle giocatrici, con qualche dettaglio esclusivo in più. Le tonalità fedeli e le finiture autentiche evocano immediatamente i Blues, assicurando un fascino unico al tuo look.
Divise di qualità professionale per partite memorabili
Dagli allenamenti in settimana e nel weekend alle partite di campionato, scendere in campo è sempre motivo di soddisfazione e divertimento. Grazie alla nostra esclusiva tecnologia Aero-FIT, le nostre maglie da donna del Chelsea favoriscono la circolazione dell'aria intorno al corpo per fare evaporare rapidamente il sudore. Inoltre, il tessuto elasticizzato si adatta ai tuoi movimenti mantenendo la forma nel tempo. Il risultato? Pelle fresca e asciutta e concentrazione al massimo, per giocare nelle migliori condizioni dal calcio d'inizio al fischio finale.
Per le attività di tutti i giorni
Le nostre T-shirt sono adatte per affrontare qualsiasi attività della giornata, esibendo allo stesso tempo la tua fede calcistica. Il tessuto in cotone traspirante è delicato sulla pelle e, insieme al design semplice ed essenziale, dona un comfort ideale. Scegli le versioni a maniche corte o le opzioni a maniche lunghe in tessuto più spesso, a seconda del meteo. In fatto di stile non hai che l'imbarazzo della scelta, tra modelli monocromatici o più vivaci con dettagli a contrasto.
Trova la tua vestibilità
In Nike ci impegniamo a sostenere e valorizzare tifosi e giocatori di ogni corporatura. Ecco perché le nostre maglie del Chelsea femminile sono disponibili in un'ampia gamma di taglie e modelli, così potrai trovare la vestibilità perfetta. Scopri i design più aderenti che favoriscono ampia libertà di movimento, oppure i tagli morbidi e oversize, se ti piacciono più le silhouette squadrate.
Materiali di qualità professionale
Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Nell'ambito di questa iniziativa, ogni anno sottraiamo alle discariche circa un miliardo di bottiglie di plastica e le ricicliamo in filati ad alte prestazioni per produrre i nostri capi di abbigliamento sportivo. Se vuoi contribuire a questa missione, scegli una divisa del Chelsea da donna con l'etichetta Materiali sostenibili: indica che realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%.