Scegli la tua maglia del Chelsea preferita per la stagione 2026/27
Sfoggia i colori della tua squadra con le nuove divise del Chelsea. Scopri la nostra collezione di completi e magliette o esplora la gamma di top, T-shirt e altri capi da uomo, donna e per bambini. Se ti piace il calcio a cinque, dai un'occhiata agli accessori Nike del Chelsea, tra palloni da calcio, borse e cappelli, e porta sempre con te la tua passione per la squadra. Con indosso una nuova maglia del Chelsea potrai sostenere i Blues a ogni partita, da casa o allo Stamford Bridge.
Preparati a fare il tifo con le maglie e le T-shirt del Chelsea
Ti presentiamo con orgoglio le tute del Chelsea per la nuova stagione. Dalle maglie alle T-shirt, tutti i nostri capi sono realizzati in tessuti traspiranti per offrirti freschezza e comfort su qualsiasi terreno di gioco. Scegli i tuoi modelli preferiti per omaggiare con stile gli inconfondibili colori del Chelsea.
Scopri i completi del Chelsea realizzati in tessuti ad alte prestazioni
I completi del Chelsea sono realizzati con materiali innovativi per consentirti di dare il massimo. Scendi in campo con una maglia del Chelsea in tessuto elasticizzato dotata di tecnologia Aero-FIT che favorisce la circolazione dell'aria tra la pelle e il tessuto, impedendo al materiale di aderire al corpo ed eliminando il sudore in pochi istanti, per donare maggiore freschezza più a lungo. Dalle T-shirt ai completi, abbiamo tutti i capi di cui puoi aver bisogno per mostrare la tua passione per i Blues. E se a giocare sono i più piccoli, scegli modelli che ottimizzino le prestazioni: i nostri capi vantano una tecnologia traspirante che può dar loro il giusto comfort dalla fase di riscaldamento al fischio finale.
Resta al caldo con le felpe e le giacche del Chelsea
Supporta i tuoi campioni preferiti con la nostra collezione di felpe e giacche del Chelsea. Ogni modello presenta l'inconfondibile stemma della squadra, indispensabile per celebrare ovunque la tua fede calcistica. Nelle giornate più fredde puoi sfoggiare le giacche e i cappotti del Chelsea, come quelli indossati dallo staff tecnico del team impegnato allo Stamford Bridge.
Proteggiamo il futuro con i completi sostenibili Nike
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Se vuoi unirti a noi, scegli le magliette e i completi del Chelsea con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.