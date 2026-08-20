Pantaloncini del Chelsea F.C.: celebra la tua squadra
Mostra la tua passione per i Blues con gli shorts del Chelsea Nike. I nostri pantaloncini da calcio del Chelsea sono disponibili in una serie di fit confortevoli e tessuti traspiranti, insieme, ovviamente, al leone cerimoniale del club, che occupa un posto di rilievo.
Che tu faccia il tifo dalle tribune di Stamford Bridge o stia rappresentando la tua squadra preferita sul campo, i pantaloncini del Chelsea Nike sono pensati per mantenere la pelle fresca. Durante la partita, indossa gli shorts con tecnologia Aero-FIT, l'innovativo tessuto traspirante che mantiene la pelle asciutta per un comfort eccezionale in tutte le stagioni. E se hai bisogno di maggiore traspirabilità per le sessioni di allenamento più intense, punta sugli shorts con protezione avanzata nei punti dove si accumula più calore.
Quando scendi in campo, la comodità è fondamentale. Ecco perché i nostri pantaloncini del Chelsea sono realizzati per dare il massimo comfort: la fascia elastica in vita con laccetto interno offre una vestibilità impeccabile, mentre gli inserti laterali in mesh massimizzano la traspirabilità. Il fit confortevole e avvolgente non ostacola le tue azioni sul campo. Gli shorts dotati di tasche laterali con zip ti consentono di riporre al sicuro gli oggetti indispensabili, allo stadio o durante l'allenamento.
I dettagli di design autentici ti aiutano a mostrare la tua passione allo stadio. Cerca lo stemma del club, un leone sull'inconfondibile blu acceso del Chelsea, posizionato sulla gamba destra degli shorts. E non è tutto: come parte dell'iniziativa Move to Zero, il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi, realizziamo alcuni dei nostri pantaloncini con materiale riciclato, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. Per unirti a noi, scegli i capi con l'etichetta Materiali sostenibili.
Completa il tuo look e replica i Blues da capo a piedi con una maglia da calcio del Chelsea F.C. Come per i nostri shorts, troverai modelli in tessuti ad asciugatura rapida che mantengono la pelle fresca durante la partita. E per il tocco finale, scegli un paio di calze del Chelsea e, ovviamente, le tue scarpe da calcio Nike preferite.