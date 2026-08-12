Felpe del Chelsea con e senza cappuccio: sfoggia i tuoi colori preferiti
Le nostre felpe del Chelsea con o senza cappuccio ti fanno sentire parte del gioco, ovunque tu faccia il tifo per la tua squadra. Ciascun capo presenta gli iconici colori del team, con dettagli ispirati alle grafiche e ai design dell'ultima stagione calcistica. Trovi anche l'inconfondibile stemma della squadra come prova di autenticità.
Crea look a strati d'impatto
Tenere i muscoli al caldo e pronti per il gioco è essenziale, che tu ti stia allenando in palestra o scaldando a bordo campo. È per questo che le nostre felpe con cappuccio del Chelsea forniscono l'isolamento necessario per trattenere il calore. Le realizziamo in tessuti tecnici con trame leggere e resistenti, pensate per offrirti il giusto comfort senza rinunciare alla libertà di movimento. In più, le finiture spazzolate rendono i capi ancora più delicati e piacevoli a contatto con la pelle. Se cerchi qualcosa da mettere e togliere in un attimo, scegli i modelli con zip frontale, oppure punta sulle felpe senza cappuccio per creare versatili look a strati.
Per i tuoi allenamenti al freddo
Per vivere al meglio ogni esperienza, dalle corse alle prime ore del mattino alle sessioni di allenamento del tardo pomeriggio fino alle avventure all'aperto, hai bisogno di capi da indossare a strati che supportino le tue prestazioni. Le nostre felpe del Chelsea in French Terry forniscono un isolamento ideale nelle giornate fredde. Quando inizi a riscaldarti, la nostra apprezzata tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore dal corpo per farlo evaporare più in fretta. Questo significa che la pelle resta fresca più a lungo e tu puoi concentrarti sulle tue prestazioni senza distrazioni.
Supporta la nuova generazione
Sappiamo che gli sportivi e le sportive più giovani amano allenarsi sfoggiando i colori delle grandi stelle. Per questo la nostra gamma di felpe del Chelsea con cappuccio comprende anche taglie per bambini e ragazzi. I tessuti sono morbidi e isolanti, ideali per fornire il comfort e la protezione necessari durante il riscaldamento e il defaticamento. Inoltre, grazie alle silhouette essenziali muoversi in ogni direzione è più facile che mai. Scegli i modelli con pratiche tasche, perfette per tenere le mani al caldo durante le pause, così le promesse di domani saranno pronte ad affrontare ogni nuova sfida.
Piccoli dettagli, grande differenza
Per grandi prestazioni, anche i più piccoli dettagli possono fare la differenza: ecco perché progettiamo le nostre felpe del Chelsea con e senza cappuccio con la massima attenzione a ogni particolare. Il tessuto a costine sui polsini e in vita tiene il capo fermo durante i movimenti, mentre i cordoncini regolabili aiutano a trovare la vestibilità perfetta. Inoltre, i materiali super elasticizzati si flettono mentre ti muovi. Vuoi portare con te le cose più importanti? La soluzione ideale sono le tasche con zip, perfette per riporre gli oggetti in sicurezza.
Un futuro più sostenibile
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Vuoi unirti a noi? Cerca le felpe del Chelsea con l'etichetta Materiali sostenibili. Indica che realizziamo i capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.