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Sneakers e scarpe da basket

(118)
Giannis Freak 8 "Buckitos"
Giannis Freak 8 "Buckitos" Scarpa da basket
Giannis Freak 8 "Buckitos"
Scarpa da basket
CHF 130
Sabrina 4
Sabrina 4 Scarpa da basket
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Sabrina 4
Scarpa da basket
CHF 150
Book 2 "Tigers"
Book 2 "Tigers" Scarpa da basket
Ultimi arrivi
Book 2 "Tigers"
Scarpa da basket
CHF 185
KD19
KD19 Scarpa da basket
KD19
Scarpa da basket
CHF 185
"SABRINA 4 OFFRE IL MEGLIO IN TERMINI DI LEGGEREZZA E RESISTENZA."
"SABRINA 4 OFFRE IL MEGLIO IN TERMINI DI LEGGEREZZA E RESISTENZA."
– Sabrina Ionescu
Nike S.T. Charge
Nike S.T. Charge Scarpa da basket
Nike S.T. Charge
Scarpa da basket
CHF 150
A'Two "Pinkies Up"
A'Two "Pinkies Up" Scarpa da basket A'ja Wilson
A'Two "Pinkies Up"
Scarpa da basket A'ja Wilson
CHF 160
LeBron XXIII
LeBron XXIII Scarpa da basket
Ultimi arrivi
LeBron XXIII
Scarpa da basket
CHF 230
Kobe III Low Protro
Kobe III Low Protro Scarpa da basket – Uomo
Kobe III Low Protro
Scarpa da basket – Uomo
CHF 220
Nike Precision 8 Low
Nike Precision 8 Low Scarpa da basket – Uomo
Nike Precision 8 Low
Scarpa da basket – Uomo
CHF 85
LeBron Witness 9
LeBron Witness 9 Scarpa da basket
+1
LeBron Witness 9
Scarpa da basket
CHF 125
Nike G.T. Cut Academy 2
Nike G.T. Cut Academy 2 Scarpa da basket
Nike G.T. Cut Academy 2
Scarpa da basket
CHF 115
Ja 3 "Animal Pack"
Ja 3 "Animal Pack" Scarpa da basket
Ja 3 "Animal Pack"
Scarpa da basket
CHF 155
Giannis Immortality 5
Giannis Immortality 5 Scarpa da basket
Giannis Immortality 5
Scarpa da basket
CHF 105
Kobe VIII
Kobe VIII Scarpa da basket – Ragazzo/a
Disponibile su SNKRS
Kobe VIII
Scarpa da basket – Ragazzo/a
CHF 140
A'Two "White Label LX"
A'Two "White Label LX" Scarpa da basket A'ja Wilson
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A'Two "White Label LX"
Scarpa da basket A'ja Wilson
CHF 185
Book 2 "Sunburst
Book 2 "Sunburst Scarpa da basket
Book 2 "Sunburst
Scarpa da basket
CHF 170
LeBron Witness 9
LeBron Witness 9 Scarpa da basket
LeBron Witness 9
Scarpa da basket
CHF 135
Kobe 9 Protro a taglio basso
Kobe 9 Protro a taglio basso Scarpa da basket
Kobe 9 Protro a taglio basso
Scarpa da basket
CHF 210
Kobe IX Elite Low EM Protro
Kobe IX Elite Low EM Protro Scarpa da basket
Kobe IX Elite Low EM Protro
Scarpa da basket
CHF 210
LeBron XXIII "Motor King"
LeBron XXIII "Motor King" Scarpa da basket – Ragazzo/a
LeBron XXIII "Motor King"
Scarpa da basket – Ragazzo/a
CHF 185
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama"
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama" Scarpa da basket
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama"
Scarpa da basket
CHF 230
Giannis Freak 7 "Snow Pack"
Giannis Freak 7 "Snow Pack" Scarpa da basket
Giannis Freak 7 "Snow Pack"
Scarpa da basket
CHF 145
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Scarpa – Uomo
Nike Air Force 1 '07
Scarpa – Uomo
CHF 135
Nike S.T. Dynamite
Nike S.T. Dynamite Scarpa da basket - Bambino/a
Nike S.T. Dynamite
Scarpa da basket - Bambino/a
CHF 57
Nike S.T. Dynamite
Nike S.T. Dynamite Scarpa da basket – Ragazzi
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Nike S.T. Dynamite
Scarpa da basket – Ragazzi
CHF 64.95
Kobe 3 Protro a taglio basso
Kobe 3 Protro a taglio basso Scarpa da basket – Ragazzo/a
Kobe 3 Protro a taglio basso
Scarpa da basket – Ragazzo/a
CHF 135
Nike Air Force 1 '07 Edge
Nike Air Force 1 '07 Edge Scarpa – Uomo
Nike Air Force 1 '07 Edge
Scarpa – Uomo
CHF 150
Book 2 "The Phoenix"
Book 2 "The Phoenix" Scarpa da basket
Book 2 "The Phoenix"
Scarpa da basket
CHF 170
Book 2 "WNBA 30th"
Book 2 "WNBA 30th" Scarpa da basket
Book 2 "WNBA 30th"
Scarpa da basket
CHF 185
LeBron XXIII Elite "For the Record"
LeBron XXIII Elite "For the Record" Scarpa da basket
LeBron XXIII Elite "For the Record"
Scarpa da basket
CHF 260
Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 Scarpa – Bambino/a
Materiali riciclati
Nike Team Hustle D 12
Scarpa – Bambino/a
CHF 70
LeBron XXIII "Green With Envy"
LeBron XXIII "Green With Envy" Scarpa da basket
LeBron XXIII "Green With Envy"
Scarpa da basket
CHF 230
Kobe III Protro
Kobe III Protro Scarpa da basket
Disponibile su SNKRS
Kobe III Protro
Scarpa da basket
CHF 230
Kobe XI Elite Protro
Kobe XI Elite Protro Scarpa da basket
Disponibile su SNKRS
Kobe XI Elite Protro
Scarpa da basket
CHF 240
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Scarpa – Uomo
Best seller
Nike Air Force 1 '07 LV8
Scarpa – Uomo
CHF 150
Nike Court Borough Low
Nike Court Borough Low Scarpa – Bambino/a
Nike Court Borough Low
Scarpa – Bambino/a
CHF 57
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Scarpa per campi indoor/cemento – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Omni Multi-Court
Scarpa per campi indoor/cemento – Ragazzo/a
CHF 64.95
Nike Air Force 1
Nike Air Force 1 Scarpa – Ragazzo/a
Nike Air Force 1
Scarpa – Ragazzo/a
CHF 115
NIke Air Force 1
NIke Air Force 1 Scarpa – Ragazzo/a
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NIke Air Force 1
Scarpa – Ragazzo/a
CHF 115
Nike Air Force 1 LV8
Nike Air Force 1 LV8 Scarpa – Ragazzo/a
Nike Air Force 1 LV8
Scarpa – Ragazzo/a
CHF 115
Nike Air Force 1 Low Retro Premium
Nike Air Force 1 Low Retro Premium Scarpa – Uomo
Nike Air Force 1 Low Retro Premium
Scarpa – Uomo
CHF 160
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Scarpa – Uomo
Nike Air Force 1 '07 LV8
Scarpa – Uomo
CHF 135
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Scarpa – Uomo
Nike Air Force 1 '07 LV8
Scarpa – Uomo
CHF 150
LeBron Witness 9
LeBron Witness 9 Scarpa da basket – Ragazzo/a
LeBron Witness 9
Scarpa da basket – Ragazzo/a
CHF 110
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Scarpa – Bambino/a
Materiali riciclati
Nike Omni Multi-Court
Scarpa – Bambino/a
CHF 52
Nike Court Borough Low
Nike Court Borough Low Scarpa – Bambino/a
Nike Court Borough Low
Scarpa – Bambino/a
CHF 57
Nike Force 1
Nike Force 1 Scarpa – Bambino/a
Best seller
Nike Force 1
Scarpa – Bambino/a
CHF 94.95
Kobe III Protro
Kobe III Protro Scarpa da basket
Disponibile su SNKRS
Kobe III Protro
Scarpa da basket
CHF 220
Sabrina 3
Sabrina 3 Scarpa da basket – Ragazzi
Sabrina 3
Scarpa da basket – Ragazzi
CHF 125
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Scarpa – Uomo
Nike Air Force 1 '07
Scarpa – Uomo
CHF 135
Nike Force 1 Low
Nike Force 1 Low Scarpa – Bambino/a
Nike Force 1 Low
Scarpa – Bambino/a
CHF 80
Sabrina 4 By You
Sabrina 4 By You Scarpa da basket personalizzabile
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Sabrina 4 By You
Scarpa da basket personalizzabile
CHF 185
A'Two By You
A'Two By You Scarpa da basket personalizzabile A'ja Wilson
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A'Two By You
Scarpa da basket personalizzabile A'ja Wilson
CHF 195
Giannis Immortality 5
Giannis Immortality 5 Scarpa da basket – Ragazzo/a
Giannis Immortality 5
Scarpa da basket – Ragazzo/a
CHF 85
Kobe III Low
Kobe III Low Scarpa da basket – Ragazzo/a
Kobe III Low
Scarpa da basket – Ragazzo/a
CHF 135
Giannis Freak 8 LX
Giannis Freak 8 LX Scarpa da basket
Presto disponibile
Giannis Freak 8 LX
Scarpa da basket
CHF 145
Nike Court Borough Low
Nike Court Borough Low Scarpa – Bebè e bimbo/a
Nike Court Borough Low
Scarpa – Bebè e bimbo/a
CHF 52
Nike Air Force 1 LV8
Nike Air Force 1 LV8 Scarpa – Ragazzo/a
Nike Air Force 1 LV8
Scarpa – Ragazzo/a
CHF 125
Nike Force 1 Low
Nike Force 1 Low Scarpa – Bambino/a
Nike Force 1 Low
Scarpa – Bambino/a
CHF 94.95
Nike Court Vision Low Suede
Nike Court Vision Low Suede Scarpa – Uomo
Nike Court Vision Low Suede
Scarpa – Uomo
CHF 94.95
Nike Force 1 Low EasyOn
Nike Force 1 Low EasyOn Scarpa – Bebè e bimbo/a
Nike Force 1 Low EasyOn
Scarpa – Bebè e bimbo/a
CHF 70
Nike Court Vision Low Suede Premium
Nike Court Vision Low Suede Premium Scarpa – Uomo
Nike Court Vision Low Suede Premium
Scarpa – Uomo
CHF 99.95
Nike Force 1 Low EasyOn
Nike Force 1 Low EasyOn Scarpa – Bebè e bimbo/a
Nike Force 1 Low EasyOn
Scarpa – Bebè e bimbo/a
CHF 70
Ja 3 By You
Ja 3 By You Scarpa da basket personalizzabile
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Ja 3 By You
Scarpa da basket personalizzabile
CHF 170
A'Two By A'ja Wilson
A'Two By A'ja Wilson Scarpa da basket personalizzabile A'ja Wilson
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A'Two By A'ja Wilson
Scarpa da basket personalizzabile A'ja Wilson
CHF 195
Nike G.T. Future
Nike G.T. Future Scarpa da basket
Nike G.T. Future
Scarpa da basket
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Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 Scarpa da basket – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Team Hustle D 12
Scarpa da basket – Ragazzo/a
CHF 75
A'Two "WNBA 30th"
A'Two "WNBA 30th" Scarpa da basket A'ja Wilson
A'Two "WNBA 30th"
Scarpa da basket A'ja Wilson
CHF 170
Nike Force 1 Low EasyOn
Nike Force 1 Low EasyOn Scarpa – Bebè e bimbo/a
Nike Force 1 Low EasyOn
Scarpa – Bebè e bimbo/a
CHF 70
Kobe IX Low EM
Kobe IX Low EM Scarpa da basket – Ragazzi
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CHF 135
Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 Scarpa – Bambino/a
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CHF 75
Nike Force 1 Low
Nike Force 1 Low Scarpa – Bambino/a
Nike Force 1 Low
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CHF 80
Sabrina 3
Sabrina 3 Scarpa da basket – Ragazzi
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Nike Air Force 1 '07 Scarpa – Uomo
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Scarpa – Uomo
CHF 135
Nike Force 1 Low
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Sabrina 4 By You
Sabrina 4 By You Scarpa da basket personalizzabile
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Sabrina 4 By You
Scarpa da basket personalizzabile
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A'Two By You
Scarpa da basket personalizzabile A'ja Wilson
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Giannis Immortality 5 Scarpa da basket – Ragazzo/a
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Nike Court Borough Low
Nike Court Borough Low Scarpa – Bebè e bimbo/a
Nike Court Borough Low
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Nike Air Force 1 LV8
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Nike Force 1 Low EasyOn
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Nike G.T. Future
Nike G.T. Future Scarpa da basket
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Nike Team Hustle D 12 Scarpa da basket – Ragazzo/a
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A'Two "WNBA 30th"
A'Two "WNBA 30th" Scarpa da basket A'ja Wilson
A'Two "WNBA 30th"
Scarpa da basket A'ja Wilson
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Nike Force 1 Low EasyOn
Nike Force 1 Low EasyOn Scarpa – Bebè e bimbo/a
Nike Force 1 Low EasyOn
Scarpa – Bebè e bimbo/a
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Kobe IX Low EM
Kobe IX Low EM Scarpa da basket – Ragazzi
Kobe IX Low EM
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Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 Scarpa – Bambino/a
Nike Team Hustle D 12
Scarpa – Bambino/a
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Nike Force 1 Low
Nike Force 1 Low Scarpa – Bambino/a
Nike Force 1 Low
Scarpa – Bambino/a
CHF 80

Scarpe da basket: conquista tutti i tuoi obiettivi

Il nostro viaggio nel mondo della pallacanestro è iniziato negli anni '80 con il lancio del primo paio di Air Jordan. Da allora abbiamo continuato a creare scarpe da basket all'insegna dell'innovazione. Oggi le nostre sneakers per la pallacanestro offrono un'eccezionale trazione in campo, oltre ad ammortizzazione e sostegno ineguagliabili, per consentirti di affrontare ogni movimento in tutta tranquillità. Esplora tutti i modelli e trova il tuo stile preferito.


Tecnologia mirata


Realizzate in materiali leggeri, le scarpe da basket Nike ti fanno spiccare il volo. Se vuoi muoverti liberamente, punta sulle sneakers da basket basse. Desideri un sostegno extra? Prediligi i modelli con collare rialzato che proteggono le articolazioni. Quando dai il massimo, è impossibile non sudare, ma grazie alle tomaie traspiranti l'aria circola sempre. In più, ci sono anche gli inserti strategici nelle aree dove si accumula più calore per mantenere i piedi freschi, così non dovrai preoccuparti di nulla e potrai concentrarti soltanto sul gioco.


Suola interna studiata per un supporto eccellente


Rotazioni, scatti fulminei, salti e atterraggi incredibili: il gioco può avere un impatto significativo sul corpo. Le scarpe Nike da pallacanestrobasksono dotate di un'ammortizzazione protettiva e reattiva lungo tutta la suola, per assorbire l'impatto con il terreno e sostenere i tuoi movimenti. Per una spinta propulsiva, indossa le scarpe da basket con la leggendaria unità Nike Air, che ti forniscono un supporto extra senza appesantirti. Domina il parquet grazie ai materiali flessibili, pensati per garantire un ritorno di energia e grande reattività.


Un grip senza pari


Progettiamo il battistrada delle scarpe da basket Nike basandoci sulle performance dei giocatori professionisti. Le suole con scanalature si piegano e si flettono in ogni direzione, offrendo una trazione eccellente. Sei alla ricerca di un paio di sneakers da basket ultraleggere, senza compromessi sulla stabilità? Scegli un modello con intagli strategici. E grazie alla resistente costruzione in gomma, le tue scarpe da basket ti accompagneranno a lungo.


Scarpe da basket per bambini e ragazzi


Noi di Nike crediamo che i giovani sportivi e le giovani sportive meritino lo stesso abbigliamento di qualità riservato ai loro campioni preferiti. Ecco perché realizziamo le scarpe da pallacanestro per bambini e ragazzi con i medesimi materiali e dettagli tecnici presenti nella nostra gamma per adulti, offrendo loro il sostegno di cui hanno bisogno per perfezionare le abilità in campo. C'è proprio tutto, dal battistrada aderente all'ammortizzazione e alle tomaie leggere. E dato che i piccoli atleti amano ispirarsi ai professionisti, non mancano modelli dedicati ad alcuni dei campioni più iconici del basket.


Insieme per il futuro dello sport


Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Dal 2008, produciamo tutte le unità Nike Air negli stabilimenti dell'Oregon e del Missouri utilizzando rifiuti post-produzione per almeno il 25%. Inoltre, realizziamo capi di abbigliamento con filati di qualità riciclati da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. Vuoi unirti a noi? Scegli le scarpe da basket Nike contrassegnate dall'etichetta Materiali sostenibili.