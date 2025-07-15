Nike lancia l'innovativa Air Jordan 40

AJ40: progettata per la nuova generazione di talenti
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Progettata per offrire reattività con uno stile classico, questa scarpa è ideale per il basket.
Questa perfetta scarpa da basket ti offre il sostegno di cui hai bisogno in campo e ti aiuta a saltare, fermarti e cambiare direzione senza esitare. Le scarpe migliori ti permettono di concentrarti sul gioco, senza pensare a nient'altro.
Da quattro decenni, fondendo stile e tecnologia innovativa, le Nike Air Jordan sono un punto di riferimento su qualsiasi campo da basket. Nel tempo, queste scarpe sono state migliorate costantemente per garantire che rimanessero le migliori della categoria. Ora, la linea Air Jordan si arricchisce con un nuovo modello all'avanguardia: AJ40.
Il modello Air Jordan 40 è stato progettato a partire dalla tradizione Jordan, con nuove varianti che rendono questa scarpa da basket diversa da tutte le altre. La scarpa AJ40 è pensata per offrire reattività e una sensazione esplosiva che ti aiuterà a muoverti sul campo e a superare gli avversari con facilità.
AJ40 eleva l'iconica scarpa lanciata da Michael Jordan quattro decenni fa, coniugando discreti riferimenti al passato ed elementi moderni per soddisfare la prossima generazione di talenti.
Per la prima volta nella storia di Nike, Air Jordan 40 è dotata di schiuma ZoomX dal tallone alla punta e di un'unità Zoom Strobel a tutta lunghezza che colloca la tecnologia di ammortizzazione direttamente sotto la tomaia per la massima reattività. ZoomX è la schiuma più leggera e propulsiva di Nike e offre ai giocatori un ritorno di energia dell'85% che potenzia costantemente le loro performance.
Come è noto, questa schiuma ha già contribuito alle prestazioni da record degli atleti e delle atlete Nike. In combinazione con la tecnologia Zoom Strobel, però, crea una sensazione leggera e delicatamente elastica sotto il piede che conferisce una forza esplosiva durante il gioco. Jason Mayden, Chief Design Officer del brand Jordan, ha definito questa scarpa "la Air Jordan del futuro".
In campo, l'aderenza è fondamentale. Ecco perché AJ40 presenta una suola dotata di un motivo di trazione unico, con angoli di 40 gradi, che ti aiuta a muoverti, fermarti e cambiare direzione in pochissimi istanti. La fettuccia contiene il piede a 360 gradi, per una calzata aderente che permette alla scarpa di lavorare insieme a te, e non contro di te, anche quando reindirizzi la tua potenza ad alte velocità.
Il taglio alto sulla caviglia arriva leggermente più in basso rispetto ad alcuni modelli precedenti della linea, fornendo comunque un adeguato supporto durante i movimenti multidirezionali. La linea aerodinamica ha un effetto visivo sorprendente, con il classico logo Jumpman al centro della parte anteriore.
Naturalmente, anche lo stile ultramoderno attira l'attenzione. La silhouette elegante richiama il classico look Air Jordan, con un design più moderno. Il logo, che rende omaggio a decenni di grandezza, è composto interamente da angoli di 40 gradi, un tema che si ripete nel motivo di trazione presente sulla suola.
Questa stagione, aspettati di vedere AJ40 in campo. "Sono impaziente di vedere Air Jordan 40 in campo questa stagione", ha affermato Paolo Banchero, atleta del brand Jordan. "È una scarpa che si adatta in tutto e per tutto allo stile di gioco moderno, con quel tocco innovativo che solo la Jordan Family sa dare. Una tale attenzione alle prestazioni porterà il mio gioco a un altro livello, e sono sempre più orgoglioso di rappresentare il Jumpman, che è davvero un simbolo di eccellenza assoluta."
Le scarpe Air Jordan 40 sono disponibili in nove colorway, che ti permettono di abbinarle ai colori della tua squadra o semplicemente al tuo stile. Sebbene siano state progettate per essere indossate in campo, offrono comfort, supporto e stile per affrontare anche lunghe giornate in piedi.
La nuovissima scarpa da basket Air Jordan 40 sarà disponibile a partire dal 12 luglio 2025 sul sito jordan.com e presso alcuni punti vendita selezionati.