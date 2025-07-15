Nike lancia l'innovativa Air Jordan 40

Il taglio alto sulla caviglia arriva leggermente più in basso rispetto ad alcuni modelli precedenti della linea, fornendo comunque un adeguato supporto durante i movimenti multidirezionali. La linea aerodinamica ha un effetto visivo sorprendente, con il classico logo Jumpman al centro della parte anteriore.

Naturalmente, anche lo stile ultramoderno attira l'attenzione. La silhouette elegante richiama il classico look Air Jordan, con un design più moderno. Il logo, che rende omaggio a decenni di grandezza, è composto interamente da angoli di 40 gradi, un tema che si ripete nel motivo di trazione presente sulla suola.

Questa stagione, aspettati di vedere AJ40 in campo. "Sono impaziente di vedere Air Jordan 40 in campo questa stagione", ha affermato Paolo Banchero, atleta del brand Jordan. "È una scarpa che si adatta in tutto e per tutto allo stile di gioco moderno, con quel tocco innovativo che solo la Jordan Family sa dare. Una tale attenzione alle prestazioni porterà il mio gioco a un altro livello, e sono sempre più orgoglioso di rappresentare il Jumpman, che è davvero un simbolo di eccellenza assoluta."

Le scarpe Air Jordan 40 sono disponibili in nove colorway, che ti permettono di abbinarle ai colori della tua squadra o semplicemente al tuo stile. Sebbene siano state progettate per essere indossate in campo, offrono comfort, supporto e stile per affrontare anche lunghe giornate in piedi.

La nuovissima scarpa da basket Air Jordan 40 sarà disponibile a partire dal 12 luglio 2025 sul sito jordan.com e presso alcuni punti vendita selezionati.