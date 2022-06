Quali sono le migliori scarpe da basket Nike?

Prima di scegliere una scarpa da basket, è una buona idea capire quali sono i suoi componenti principali. Sono tre le parti fondamentali di una scarpa da basket a cui prestare la massima attenzione, in base al tuo corpo, ruolo e stile di gioco.



Tomaia

La tomaia è la parte superiore della scarpa da basket e può fornire supporto alla caviglia, soprattutto durante le mosse multidirezionali e i tagli rapidi. Può anche proteggere dagli urti. La tomaia è disponibile in tre altezze: a taglio alto, basso e medio.

Le tomaie a taglio alto offrono il massimo supporto e un'ottima stabilità alla caviglia, ma sono le più pesanti rispetto alle altre. I giocatori che tendono a subire infortuni alle caviglie apprezzeranno il collare a taglio alto e l'imbottitura. I giocatori più robusti e aggressivi, come i centri e le ali forti, potrebbero scegliere un taglio alto per il massimo comfort. Quelli che preferiscono lo stile del basket tradizionale potrebbero invece orientarsi verso le classiche sneakers a taglio alto, come le Nike Air Force o le Converse Chuck Taylors.

I modelli a taglio basso offrono un minore supporto alla caviglia, ma potenziano al massimo agilità e velocità. I modelli a taglio basso sono leggeri e flessibili, perfetti per guardie e ali piccole. Se cerchi una scarpa che ti aiuti a spiccare il volo, hai a disposizione una vasta gamma di Air Jordan!

I modelli a taglio medio sono ideali per i giocatori tuttofare, perché rappresentano un'ottima via di mezzo tra taglio alto e taglio basso. Le tomaie a taglio medio sono più flessibili rispetto ai modelli a taglio alto, perché abbracciano la base della caviglia, consentendo una maggiore mobilità articolare per offrire agilità senza perdere stabilità. Sono anche più leggere rispetto alle tomaie a taglio alto, ma un po' più pesanti rispetto ai modelli a taglio basso.

Secondo l'American Academy of Podiatric Sports Medicine (AAPSM), in campo il 68% dei giocatori NBA indossa una scarpa a taglio alto, il 15% una scarpa a taglio medio e il 10% una scarpa a taglio basso. L'AAPSM raccomanda ai giocatori di scegliere la scarpa in base alla calzata corretta.



Il sistema di chiusura è un'altra caratteristica importante della tomaia. I più comuni sono i lacci, ma esistono anche sistemi combinati per fornire maggiore sicurezza. Ad esempio, alcuni modelli Nike Zoom Freak sono dotati di una fascetta sagomata con chiusura a strappo che copre i lacci inferiori per ridurre i movimenti del piede all'interno della scarpa.



Intersuola

In una scarpa da basket, l'intersuola è posta al centro e offre ammortizzazione e comfort per ridurre l'affaticamento e lo stress per il corpo. L'intersuola deve essere flessibile ma sufficientemente robusta da assorbire l'impatto che subisce il piede durante il gioco. In alcuni modelli la schiuma è intagliata per ridurre il peso e fornire una risposta scattante. Anche le caratteristiche sull'esterno della scarpa contano, ad esempio l'elemento in TPU leggero e resistente che trovi sull'intersuola esterna delle Nike Zoom Freak, che dà stabilità al piede sulla suola interna per cambi di direzione laterali fulminei.



Suola

La suola (lo strato più esterno sotto la scarpa) contribuisce a fornire la massima trazione, oltre a presa ed equilibrio ottimali in ogni direzione. Dei battistrada piatti e larghi con intagli e scanalature ti proteggono dal rischio di scivolare nei cambi di direzione, nelle rotazioni e nei salti. Troverai suole particolari anche in alcune delle sneakers Nike Kyrie, dotate di un elemento in gomma che avvolge il piede per offrirti la massima aderenza nelle azioni più estreme.