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Scarpe per l'atletica leggera: la scelta giusta per le lunghe distanze
Che tu sia nel bel mezzo di uno sprint verso il traguardo o stia accumulando giri in pista, offriamo le scarpe chiodate per l'atletica più adatte a supportare le tue prestazioni. Trovi design leggeri con tomaie traspiranti, oltre a modelli con uno strato unico in mesh che dona la giusta traspirabilità dove serve di più. Cerchi la massima flessibilità? Punta sui modelli con quattro o sei chiodi sostituibili: offrono una trazione perfetta su piste di varie superfici. Proponiamo anche scarpe versatili per affrontare al meglio le gare di mezzofondo e fondo. Infine, le opzioni con gomma sul tallone offrono una trazione affidabile per aiutarti a rallentare in sicurezza dopo aver tagliato la linea del traguardo.
Le nostre scarpe per l'atletica salgono sul podio del comfort. L'ammortizzazione nell'area centrale del piede e nel tallone offre una sensazione di elasticità per mantenere la giusta comodità sulle lunghe distanze, mentre il tocco fluido e propulsivo rende la falcata ancora più energica. Scopri i modelli con unità Air Zoom nell'avampiede: questo sistema di ammortizzazione reattiva presenta due camere che contribuiscono a sfruttare al massimo la velocità senza rinunciare alla stabilità e al controllo. Le basi di supporto creano inoltre un'area piatta che favorisce la stabilità. Trovi anche modelli con piattaforme rialzate sul lato interno per offrire un maggiore controllo dei chiodi sia nei rettilinei che in curva. Puoi scegliere anche un modello con fascia sull'arco plantare che avvolge e stabilizza il mesopiede, fornendoti una calzata sicura e aiutandoti a mantenere la massima concentrazione durante la gara.
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Se vuoi aiutarci a raggiungere il nostro obiettivo, scegli scarpe chiodate per l'atletica Nike con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.