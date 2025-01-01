Scarpe Air Max Muse: più potere a ogni passo
Mettiti alla prova e supera nuovi traguardi grazie alle Air Max Muse. Creare capolavori all'avanguardia è nel DNA Nike: il nostro viaggio è iniziato proprio disegnando scarpe da running rivoluzionarie. Scopri l'eccezionale livello di comfort della tomaia flessibile, studiata per assecondare il movimento naturale del piede. E poi c'è il battistrada antiscivolo, che offre un grip ideale sulla superficie scelta. Il tutto completato dal design elegante e futuristico delle scarpe Air Max Muse, per un look unico durante l'allenamento.
Tutti la vogliono, tutti la cercano: l'ammortizzazione Max Air è l'anima delle Air Max Muse. Le camere pressurizzate nella suola assorbono l'energia di ogni passo, salto e atterraggio. Poi tornano in posizione, come un trampolino, offrendo una sensazione elastica e propulsiva che ti prepara alla prossima falcata. Sai qual è il segreto della nostra tecnologia innovativa? Tutto gira intorno all'aria, per scarpe più leggere e comode. Aggiungi la nostra morbida ammortizzazione in schiuma per un supporto extra e inizia a sfrecciare.
Per raggiungere i tuoi obiettivi devi sudare: ecco perché le nostre scarpe Nike Air Max Muse sono progettate con inserti in mesh posizionati in modo strategico. Il tessuto traspirante favorisce la circolazione dell'aria, per disperdere rapidamente il calore in eccesso e mantenere i piedi freschi. Le finiture in pelle danno un irresistibile tocco premium alle Air Max Muse, insieme a una maggiore resistenza.
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti a noi, cerca le scarpe Air Max Muse contrassegnate dall'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. Dal 2008, produciamo tutte le unità Nike Air negli stabilimenti dell'Oregon e del Missouri usando rifiuti post-produzione per almeno il 25%.