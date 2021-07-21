In che modo la pronazione influisce sulla corsa

Iniziamo da quello che non devi fare: non modificare la tua andatura naturale solo per evitare certe tendenze nella pronazione. Anche se è giusto essere consapevoli della propria postura, in fin dei conti il modo in cui corri è solo tuo, e concentrarsi troppo sul cambiamento può rovinarti le corse, afferma Chris Bennett, Senior Director di Nike Global Running, noto anche come Coach Bennett.



Guarda piuttosto alle tue scarpe. Possono fare la differenza nella meccanica di corsa ed evitarti rischi di infortuni senza costringerti a cambiare l'andatura. Se tendi a iperpronare (il problema più comune), prendi in considerazione una scarpa stabile, afferma Welch. Sono dotate di un'intersuola più rigida sul lato dell'arco plantare e offrono un maggiore supporto in modo da ridurre le probabilità di inclinazione eccessiva del piede. Per gli ipopronatori, le scarpe che forniscono maggiore ammortizzazione e assorbimento degli urti possono ridurre la possibilità di infortuni dovuti agli impatti. Tuttavia, finché ti senti a tuo agio con le scarpe hai più probabilità di ridurre il rischio di infortuni, secondo uno studio pubblicato sul British Journal of Sports Medicine.



Oltre alle scarpe (che, ad ogni modo, non risolvono i problemi di pronazione), rafforzare i muscoli dei piedi (prova a sollevare gli alluci) e lavorare sulla mobilità di piede e caviglia (inizia a usare il foam roller sui polpacci) possono almeno attenuare il problema, afferma Welch.



Idealmente, col tempo assumerai un'andatura di corsa più neutra. Ma se non ci riesci (e se non ti infortuni di continuo), non devi preoccuparti. Mantieni la calma e continua a correre, con consapevolezza.