In che modo la pronazione influisce sulla corsa

In caso di ipopronazione, o supinazione, le articolazioni del piede non si muovono per assorbire gli urti e la maggior parte del peso ricade sul bordo esterno del piede. Questo ha l'effetto opposto: le gambe potrebbero piegarsi verso l'esterno, spiega VanDamme. "L'atterraggio in questa posizione rende tutto più rigido". Le articolazioni non assorbono inoltre l'urto della corsa, il che può far sì che le ossa assorbano più urti e contribuire quindi alle fratture da stress, continua VanDamme.



Puoi trovare però scarpe progettate per supportare l'anatomia del tuo corpo e la meccanica di corsa e ridurre così il rischio di infortuni durante la corsa. Se tendi all'iperpronazione, cosa comune a molti runner, prendi in considerazione scarpe con caratteristiche di stabilità. Queste hanno un'intersuola più rigida sull'arco plantare e una schiuma più leggera e più morbida all'esterno per ottimizzare l'assorbimento degli urti. In caso di ipopronazione, le scarpe che offrono maggiore ammortizzazione e assorbimento degli urti possono ridurre il rischio di infortuni da stress.



Ricorda però che nessun paio di scarpe cambierà automaticamente la tua andatura. Per correggere gli squilibri muscolari che possono contribuire ai problemi di pronazione, dovrai anche eseguire esercizi di mobilità e rafforzamento del piede.



La notizia rassicurante: secondo uno studio pubblicato sul British Journal of Sports Medicine, le scarpe che senti più confortevoli potrebbero essere le migliori per ridurre il rischio di infortuni. In altre parole, a prescindere dalla pronazione del tuo piede, per correre al meglio assicurati che la scarpa che indossi sia comoda.