Impara lo stile di corsa perfetto

Per mantenere una postura corretta durante la corsa è essenziale eseguire allenamenti di forza e mobilità, afferma Ian Klein, specialista in fisiologia dell'esercizio fisico, cross-training e prevenzione degli infortuni presso la Ohio University. Il motivo è abbastanza ovvio. Si corre meglio quando i muscoli sono forti e rilassati. Se, al contrario, i tuoi muscoli sono deboli e contratti e ti affatichi facilmente, tendi ad assumere una postura scorretta e ti esponi al rischio di infortuni, perché chiedi troppo ai muscoli sbagliati.



Ciò vale soprattutto per le ginocchia, che subiscono il 50% degli infortuni legati al running, afferma Klein. "Immagina il tuo ginocchio come il centro di un ponte, alle cui estremità ci sono il piede da un lato e l'anca dall'altro. È il punto più debole, che risente dei problemi delle due estremità", spiega. Una postura sbagliata (ad esempio con rotazione interna del piede oppure overstride) si ripercuoterà sul ginocchio.



Rafforza i muscoli sotto e sopra il ginocchio (dalla muscolatura del piede fino ai glutei) e riuscirai ad assorbire meglio l'impatto della corsa e a evitare l'affaticamento che porta a una postura scorretta", afferma Janet Hamilton, coach specializzata in allenamento della forza e preparazione fisica e titolare della società di coaching Running Strong di Atlanta. Dopotutto, afferma Hamilton, se sei in grado di sollevare ripetutamente carichi pesanti, troverai di gran lunga più semplice trasportare il peso del tuo corpo per qualche chilometro.



E un lavoro di potenziamento per tutto il corpo ti preparerà ai movimenti di bilanciamento che la corsa richiede. "Ogni volta che atterri su un piede, tutto il corpo deve essere bilanciato in modo che la postura rimanga eretta, così da evitare torsioni o piegamenti su un lato o sull'altro", afferma Hamilton.



Per allenare la forza a questo scopo "devi sottoporre il muscolo allo stesso tipo di carico della corsa", afferma Klein. Lavora su esercizi a una gamba sola, come affondi, step-up e stacchi da terra a una gamba.



Per quanto riguarda la mobilità, cerca di lavorarci almeno un paio di volte alla settimana. Usa il foam roller, fai stretching o yoga prima o dopo ogni allenamento, oppure dedica un'intera sessione alla mobilità per restare sempre al massimo della forma.