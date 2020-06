Impara lo stile di corsa perfetto

È per questo che, se ti trovi bene, non c'è ragione di cambiare le scarpe con cui corri. "Ciò che funziona non va cambiato", afferma Kate VanDamme, fisioterapista e specialista clinica in ortopedia presso il Langone Health Sports Performance Center della NYU. "Se un runner è a suo agio con le scarpe che ha, non dobbiamo forzarlo a usarne altre solo perché risultano il tipo più adatto in base alle valutazioni", afferma. "Farlo potrebbe rovinare la sua esperienza di corsa". Inoltre, aggiunge VanDamme, se le tue scarpe sono comode, vuol dire che si adattano alla tua anatomia e alla meccanica della tua corsa. Infine, secondo un'analisi di studi pubblicata sul Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy, basare la scelta di una scarpa unicamente su consigli meccanici non sembra portare a differenze significative nel tasso di infortuni.



07. Non correre con scarpe consumate



Quando inizi a notare segni di usura (tacco non uniforme, battistrada consumato) o ad avvertire il minimo fastidio, sostituisci le scarpe. "Una scarpa è un po' come un muscolo", afferma Ian Klein, specialista in fisiologia dell'esercizio fisico, cross-training e prevenzione degli infortuni presso la Ohio University. "Quando un muscolo raggiunge la soglia della fatica, perde la sua funzionalità. Quando una scarpa si consuma o si usura, perde la sua integrità strutturale e non è più in grado di adempiere alla sua funzione", spiega, che si tratti di garantirti un efficace assorbimento degli impatti per tutti i 160 km in programma per il mese, o semplicemente di assicurarti la comodità necessaria per la tua corsetta occasionale.