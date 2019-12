Made To Play

Lin Meizhen

Insegnante di educazione fisica, Peng Hu, Cina Lin Meizhen, insegnante di educazione fisica nella Cina rurale, aveva ben pochi fondi per le attrezzature sportive per i suoi studenti, e per favorire il gioco si serviva della propria immaginazione e poco più. Un giorno, mentre tornava a casa da scuola, è passata accanto a un meccanico che aveva impilato dei vecchi pneumatici fuori dal negozio, e le è venuta un'idea: "Perché non usarli nella mia lezione?" Ora, oltre a usare pneumatici per gli esercizi, ha creato un'area giochi "riciclata" servendosi dei pneumatici come giocattoli per spronare i suoi studenti a muoversi e a giocare. "Per me, i 40 minuti della lezione sono il momento più bello della giornata", dice Lin. "Mi diverto tantissimo a giocare con i bambini. Voglio che abbiano un'infanzia felice."