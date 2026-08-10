Come invogliare le ragazze a giocare e a non mollare
Guida Come allenare le ragazze
Gli esperti affermano che le ragazze danno il meglio dal punto di vista fisico, mentale, emotivo e sociale quando hanno la possibilità di giocare. Tuttavia, ad oggi, il numero di ragazze che abbandonano lo sport è il doppio di quello dei ragazzi. Nell'ambito della collaborazione di Nike con i partner e gli esperti della community per invertire questa tendenza, abbiamo creato la guida Come allenare le ragazze: una risorsa per aiutare i mentor a incoraggiare e supportare le giovani atlete.
Le ragazze vogliono fare sport. Vogliono muoversi, gareggiare, correre rischi e sentirsi parte di qualcosa. Si tratta di portare le ragazze sul campo o in palestra, accertarsi che abbiano l'attrezzatura giusta (come bra ed elastici per capelli) e incoraggiarle a continuare, anche se tutto questo richiede un po' di impegno.
Gli esperti affermano che le ragazze rendono meglio fisicamente, mentalmente, emotivamente e socialmente quando hanno la possibilità di giocare. Eppure, abbandonano lo sport in numero doppio rispetto ai ragazzi. E per le ragazze delle comunità urbane e le ragazze di colore, la situazione è ancora peggiore.
La buona notizia è che tutti possiamo dare il nostro contributo per incoraggiarle a fare sport e a non smettere. Per creare un legame forte e positivo tra le ragazze e lo sport, sono necessari alcuni elementi fondamentali:
- Opportunità di far parte della squadra, competere, fare amicizia e stabilire una connessione con compagni e compagne di squadra e con le persone adulte che le circondano.
- Sono importanti anche i modelli di riferimento, come coach donne e le persone nella loro vita che celebrano le atlete. Le ragazze che possono contare su questi modelli hanno più probabilità di continuare a giocare man mano che crescono.
- Infine, per far sì che continuino a giocare, dobbiamo creare una cultura sportiva che includa e celebri le ragazze. Questo inizia con la cultura che creiamo all'interno dei nostri team.
Nike sta collaborando con partner ed esperti per invertire la tendenza di abbandono dello sport. A tal proposito, gli adulti che fanno parte della vita delle ragazze possono rivelarsi dei potenti alleati, creando esperienze positive in campo, in pista e in qualunque altro luogo in cui si faccia sport. Insieme a degli esperti, abbiamo creato questa guida come punto di partenza per tutti. Se stai cercando altri consigli, dai un'occhiata a queste schede di suggerimenti.
Preparale al successo
- Ispirale ad amare lo sport
Ispira le ragazze (e i ragazzi!) con esempi di atlete e squadre femminili. Già che ci sei, lascia che le ragazze personalizzino lo spazio. Se hai uno spogliatoio, decoralo. Coinvolgi le ragazze nella creazione di nomi per la squadra, striscioni e qualsiasi altro elemento che le identifichi come parte del team.
- Pensa ai preconcetti
Le ragazze devono affrontare aspettative diverse rispetto ai ragazzi, e a volte questo costituisce un ostacolo. Chiediti: viene supportata quanto i ragazzi? Viene considerata fragile? Il suo comportamento viene percepito in modo diverso? È considerata "prepotente" quando invece un ragazzo verrebbe definito un "capitano"? Prenditi del tempo per pensare a ciò che stai facendo per creare un ambiente paritario. Al termine di ogni allenamento, chiediti se ti aspetti qualcosa di diverso dalle ragazze rispetto ai ragazzi.
- Coinvolgi le famiglie
Non sempre le ragazze possono decidere se fare sport o meno. È importante coinvolgere genitori e tutori affinché svolgano un ruolo attivo nella partecipazione delle ragazze. Incoraggiali a fare il tifo per tutti a ogni allenamento. Organizza partite amichevoli che includano i familiari. Quando le famiglie vengono coinvolte, è più probabile che continuino a portare le ragazze.