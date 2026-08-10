Come invogliare le ragazze a giocare e a non mollare

La buona notizia è che tutti possiamo dare il nostro contributo per incoraggiarle a fare sport e a non smettere. Per creare un legame forte e positivo tra le ragazze e lo sport, sono necessari alcuni elementi fondamentali:

Opportunità di far parte della squadra, competere, fare amicizia e stabilire una connessione con compagni e compagne di squadra e con le persone adulte che le circondano. Sono importanti anche i modelli di riferimento, come coach donne e le persone nella loro vita che celebrano le atlete. Le ragazze che possono contare su questi modelli hanno più probabilità di continuare a giocare man mano che crescono. Infine, per far sì che continuino a giocare, dobbiamo creare una cultura sportiva che includa e celebri le ragazze. Questo inizia con la cultura che creiamo all'interno dei nostri team.

Nike sta collaborando con partner ed esperti per invertire la tendenza di abbandono dello sport. A tal proposito, gli adulti che fanno parte della vita delle ragazze possono rivelarsi dei potenti alleati, creando esperienze positive in campo, in pista e in qualunque altro luogo in cui si faccia sport. Insieme a degli esperti, abbiamo creato questa guida come punto di partenza per tutti. Se stai cercando altri consigli, dai un'occhiata a queste schede di suggerimenti.