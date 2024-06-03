Rendi gli spazi sportivi adatti alle ragazze
Guida Come allenare le ragazze
Gli esperti affermano che le ragazze danno il meglio dal punto di vista fisico, mentale, emotivo e sociale quando hanno la possibilità di giocare. Tuttavia, ad oggi, il numero di ragazze che abbandonano lo sport è il doppio di quello dei ragazzi. Nell'ambito della collaborazione di Nike con i partner e gli esperti della community per invertire questa tendenza, abbiamo creato la guida Come allenare le ragazze: una risorsa per aiutare i mentor a incoraggiare e supportare le giovani atlete.
La realtà è che in genere le attrezzature e gli spazi sportivi non sono progettati per le ragazze. E questo viene rafforzato involontariamente in molti modi. Dover attraversare il parco per trovare un bagno o indossare divise dismesse delle squadre maschili sottolinea che le atlete sono messe in secondo piano. Anche le attrezzature protettive non sempre sono pensate per le ragazze e possono finire per far male, essere scomode e talvolta persino poco sicure.
"Le ragazze si ritrovano spesso a doversi arrangiare e questo influenza negativamente la loro esperienza sportiva."
Le ragazze hanno bisogno di attrezzature specifiche, abbigliamento adatto, spazi vicini, puliti e sicuri per gestire le esigenze igieniche, oltre ad allenamenti programmati in luoghi e orari tali da non mettere a repentaglio la loro sicurezza fisica. Questo non significa necessariamente costruire strutture speciali, ma offrire un'esperienza sicura e confortevole prendendo in considerazione certe particolari esigenze quando pianifichi le location e gli allenamenti.
Tieni presente che molte ragazze non sono incoraggiate a fare sport. Il semplice fatto di essersi presentate è per loro un rischio, quindi è estremamente importante garantire un ambiente positivo e sano che le faccia sentire al sicuro, permetta loro di divertirsi e sia libero da discriminazioni e pregiudizi.
Preparale per il successo
- Garantisci sicurezza e senso di appartenenza
Controlla lo spazio per tempo in modo da assicurarti che sia privo di pericoli, ben illuminato e adeguatamente sorvegliato. I bagni devono essere facilmente accessibili e garantire la massima privacy. Se uno spazio non soddisfa le tue esigenze, dai un'occhiata alle alternative (ad esempio, un'altra palestra o un altro campo) o pianifica l'allenamento in un orario diurno.
- Crea un ambiente inclusivo
Dai alle atlete la possibilità di sentirsi parte della squadra. Le convenzioni sull'identità di genere sono in costante evoluzione, ma tutti devono sentirsi parte del gruppo. Inizia usando un linguaggio inclusivo. Invece di dire "ragazzi" o usare i pronomi sbagliati, utilizza termini come "squadra" o "team". Poi lascia che personalizzino lo spazio, anche semplicemente appendendo uno striscione con il nome e il simbolo della squadra.
- Fornisci l'attrezzatura giusta per giocare
Le ragazze e i ragazzi hanno esigenze diverse, soprattutto quando inizia la pubertà. È importante capire quanto alcune cose, come la taglia degli indumenti, le attrezzature protettive e il tipo di abbigliamento, possano influire sull'esperienza delle ragazze. Una ragazza improvvisamente ha smesso di giocare? Forse si sente fisicamente a disagio. Scopri cosa le sta succedendo e fai quello che puoi per aiutarla a tornare.