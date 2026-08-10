Aiuta le ragazze ad ascoltare il proprio corpo

La gioia che provano le ragazze nel fare sport dovrebbe essere legata all'esperienza, non all'apparenza. Ma spesso le ragazze si preoccupano della loro immagine e questo può manifestarsi in vari modi: fanno confronti con altre persone, parlano bene, male o troppo del proprio fisico o evitano determinate attività per paura di essere giudicate. Se incoraggiamo le ragazze ad apprezzare, rispettare e ascoltare il proprio corpo, con le sue abilità, i suoi limiti e le sue caratteristiche uniche, possiamo aiutarle ad avere più fiducia in se stesse e migliorare la loro esperienza sportiva.

Ci sono numerosi motivi che possono spingere le ragazze a non ascoltare il proprio corpo; ad esempio, potrebbero ignorare il senso di fame e saltare un pasto perché sono preoccupate del proprio peso, oppure potrebbero spingere al massimo nonostante un infortunio perché temono di mancare a una partita. Anche coach, genitori o la squadra possono, senza saperlo, incoraggiare le ragazze a ignorare le esigenze del proprio corpo. Del resto, quante volte viene detto loro che esagerano? Ascoltare le esigenze del corpo deve diventare un'abitudine, anzi, una priorità in modo che le ragazze possano praticare lo sport nel modo più giusto per loro.