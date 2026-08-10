Aiuta le ragazze ad ascoltare il proprio corpo
Real Talk
Le ragazze che imparano ad ascoltare il proprio corpo hanno più probabilità di accettare e apprezzare tutto ciò che sono in grado di fare e sentire, restando in sintonia con le esigenze del corpo mentre praticano uno sport. Incoraggiamole ad acquisire consapevolezza.
La gioia che provano le ragazze nel fare sport dovrebbe essere legata all'esperienza, non all'apparenza. Ma spesso le ragazze si preoccupano della loro immagine e questo può manifestarsi in vari modi: fanno confronti con altre persone, parlano bene, male o troppo del proprio fisico o evitano determinate attività per paura di essere giudicate. Se incoraggiamo le ragazze ad apprezzare, rispettare e ascoltare il proprio corpo, con le sue abilità, i suoi limiti e le sue caratteristiche uniche, possiamo aiutarle ad avere più fiducia in se stesse e migliorare la loro esperienza sportiva.
Ci sono numerosi motivi che possono spingere le ragazze a non ascoltare il proprio corpo; ad esempio, potrebbero ignorare il senso di fame e saltare un pasto perché sono preoccupate del proprio peso, oppure potrebbero spingere al massimo nonostante un infortunio perché temono di mancare a una partita. Anche coach, genitori o la squadra possono, senza saperlo, incoraggiare le ragazze a ignorare le esigenze del proprio corpo. Del resto, quante volte viene detto loro che esagerano? Ascoltare le esigenze del corpo deve diventare un'abitudine, anzi, una priorità in modo che le ragazze possano praticare lo sport nel modo più giusto per loro.
Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo sviluppato un esercizio in tre passaggi. Si tratta di uno strumento utile, che coach e genitori possono usare con qualsiasi ragazza, ovunque e in qualunque momento. È un sistema semplice, che permette a ogni atleta di verificare le necessità del proprio corpo. Guidala attraverso i passaggi descritti qui sotto: la aiuterai a entrare in sintonia con se stessa e a fidarsi del proprio corpo.
Questo esercizio mostra alle ragazze che diamo priorità a ciò che provano e che ci fidiamo del loro metro di giudizio. Il nostro obiettivo è formare una generazione di atlete che si relazionano con il proprio corpo, lo curano e lo rispettano.
Body Confident Sport è un programma sviluppato da Nike e Dove per aiutare le ragazze a rafforzare la body confidence e a rendere lo sport una realtà a cui tutte possono sentire di appartenere. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Tucker Center for Girls and Women in Sport e il Centre for Appearance Research.
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