Allenare le atlete con l'hijab
Coaching for Belonging
Nike crede che lo sport abbia il potere di far muovere il mondo, a cominciare dai bambini. Sappiamo che i bambini attivi non sono solo più sani, ma hanno più successo a scuola, nelle loro comunità e, in futuro, nelle loro carriere. Questo vale a maggior ragione per le ragazze, che spesso sono meno attive e hanno meno opportunità di fare sport rispetto ai ragazzi.
Il prodotto giusto può fare una grande differenza nel modo in cui le ragazze vivono lo sport, e per alcune ragazze questo include l'uso dell'hijab. Per le ragazze che scelgono di indossarlo, l'hijab può essere una fonte di potenza e di forza, sia sul campo che fuori.
Questa guida ti aiuterà a fornire alle atlete che indossano l'hijab, e alle loro compagne di squadra, le informazioni e il supporto necessari per continuare a fare sport.
Perché una ragazza non dovrebbe mai scegliere tra lo sport che pratica e ciò in cui crede.
Ti ringraziamo per tutto ciò che fai per coinvolgere sempre più ragazze nell'attività sportiva!
"Desidero raccontare la mia storia per incoraggiare la prossima generazione a partecipare a sport 'improbabili', a noi tradizionalmente preclusi sia in termini di accesso che di spazio, quali scherma, nuoto, ginnastica o qualsiasi altro."
Ibtihaj Muhammad
Schermitrice olimpica e prima americana musulmana a vincere una medaglia olimpica
Informazioni di base sull'hijab
L'hijab è un copricapo indossato da alcune donne musulmane. Tradizionalmente, è un simbolo di contegno e riservatezza con rilevanza religiosa, culturale o familiare.
Le ragazze scelgono di indossare l'hijab a diverse età. Per alcune, potrebbe essere l'inizio della pubertà o prima ancora. Per altre, potrebbe coincidere col matrimonio, con un'età in particolare, o semplicemente quando decidono in maniera autonoma di indossarlo. Alcune scelgono quando indossarlo, altre lo portano solo durante le attività religiose e altre ancora quando sono in presenza di uomini che non sono loro parenti.
Indossare un hijab ampio quando si fa sport può essere problematico e pericoloso. Proprio come per qualsiasi altro capo, un fit ampio e materiali non traspiranti che danno fastidio agli occhi o trattengono il sudore possono creare disagio negli sport come il basket o il calcio. Un hijab sportivo, o un modello aderente senza spille o laccetti che possono allentarsi, consente alle ragazze di fare sport. E le ragazze che fanno sport cambiano il mondo.
Le ragazze possono inoltre scegliere di portare maglie a manica lunga, pantaloni lunghi o leggings. Sebbene si tratti di una scelta individuale, potrebbe essere obbligatorio per partecipare.
"Il mio consiglio per le giovani giocatrici di basket che indossano l'hijab è di non arrendersi mai. Siate orgogliose della vostra identità musulmana e del vostro hijab, abbattete le barriere e non dubitate mai di voi stesse. E se le persone non si aspettano molto da voi, non smettete di sorprenderle dando sempre il massimo."
Yasmin Said
Muslim Women’s Summer Basketball League
Focus sul fit dell'hijab
Un hijab deve offrire comfort e copertura. L'hijab Nike Pro è progettato appositamente per fare sport e muoversi. Ecco alcuni consigli per aiutare le ragazze a trovare il fit ideale:
- Assicurati che l'elastico della testa non sia troppo basso sulla fronte. Se così fosse, l'hijab potrebbe essere troppo grande e spostarsi o scivolare mentre fai sport. L'hijab dispone inoltre di una fascetta interna per offrire una copertura ideale e impedire che scivoli. Accertati che sia aderente ma comodo.
- Se indossi una maglia, prova a infilare l'hijab nello scollo o nel colletto per impedirgli di muoversi mentre fai sport e dai il meglio di te.
- Per fit e comfort ideali, alcune atlete che indossano l'hijab consigliano di raccogliere i capelli in uno chignon basso.
- L'hijab Nike Pro potrebbe avere un fit leggermente diverso dagli altri modelli. Fai alcune prove per capire qual è il modo migliore di indossarlo per te.