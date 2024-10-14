Allenare le atlete con l'hijab

Il prodotto giusto può fare una grande differenza nel modo in cui le ragazze vivono lo sport, e per alcune ragazze questo include l'uso dell'hijab. Per le ragazze che scelgono di indossarlo, l'hijab può essere una fonte di potenza e di forza, sia sul campo che fuori.



Questa guida ti aiuterà a fornire alle atlete che indossano l'hijab, e alle loro compagne di squadra, le informazioni e il supporto necessari per continuare a fare sport.



Perché una ragazza non dovrebbe mai scegliere tra lo sport che pratica e ciò in cui crede.



Ti ringraziamo per tutto ciò che fai per coinvolgere sempre più ragazze nell'attività sportiva!