The Kinjaz sono una famiglia di ninja del movimento

Il nome del gruppo unisce le cose che per loro contano di più. "'Kin' significa famiglia in inglese, ma è anche la radice derivata dal greco di molte parole che indicano movimento. Abbiamo messo insieme i due significati e abbiamo coniato 'Kinjaz', 'famiglia di ninja del movimento'", spiega Mike.



"Il nostro obiettivo comune è coltivare il senso di famiglia a tutti i costi, cioè supportarci e migliorarci a vicenda per esprimere il massimo potenziale collettivo" afferma Anthony Lee.



Questo senso di unità è particolarmente importante per un brand come il loro, con tante diverse ramificazioni imprenditoriali: hanno infatti anche una linea di abbigliamento, un'organizzazione per eventi live e persino un'azienda che produce noodle. Ma il filo conduttore che tiene tutto insieme è la danza.



"Quello che mi piace è che quando siamo stressati, ci basta entrare in uno studio e trovare il tempo per ballare, suonare buona musica e divertirci. Questo è il nostro modo di concentrarci e ricordarci perché facciamo quello che facciamo. È per sostenerci l'un l'altro e per la passione che condividiamo per la danza" afferma Vinh Nguyen.