The Kinjaz sono una famiglia di ninja del movimento

"Siamo una famiglia di ninja del movimento"
Atlete* e atleti*
Famiglia e movimento sono i valori che tengono unita questa crew di danza. Scopri di più.
Mike Song, cofondatore di Kinjaz e la crew a Downtown, Los Angeles.
Ogni volta che i Kinjaz si ritrovano, condividono un piccolo segno del loro legame come componenti di una dance crew e amici di lunga data. È un gesto fatto con la mano, in cui due dita si uniscono e puntano entrambe verso l'alto. Per molti membri fondatori del gruppo è anche un modo per rivelare il tatuaggio che hanno in comune sulle dita, il simbolo della famiglia. "Rappresenta l'idea di muoversi insieme verso lo stesso obiettivo come una cosa sola", spiega Mike Song.
Seduti in una sala prove a Downtown, Los Angeles, i cofondatori si muovono con naturalezza mentre raccontano le esperienze condivise negli anni. La crew, fondata nel 2010, si è costruita velocemente una reputazione sulla televisione nazionale grazie alle coreografie precise. "È iniziato un po' come un gioco, ci incontravamo ai barbecue e ci esibivamo in piccoli spettacoli locali. Ora è diventato un brand globale" dice Mike.
"Il nostro obiettivo comune è coltivare il senso di famiglia a tutti i costi."
Il nome del gruppo unisce le cose che per loro contano di più. "'Kin' significa famiglia in inglese, ma è anche la radice derivata dal greco di molte parole che indicano movimento. Abbiamo messo insieme i due significati e abbiamo coniato 'Kinjaz', 'famiglia di ninja del movimento'", spiega Mike.
"Il nostro obiettivo comune è coltivare il senso di famiglia a tutti i costi, cioè supportarci e migliorarci a vicenda per esprimere il massimo potenziale collettivo" afferma Anthony Lee.
Questo senso di unità è particolarmente importante per un brand come il loro, con tante diverse ramificazioni imprenditoriali: hanno infatti anche una linea di abbigliamento, un'organizzazione per eventi live e persino un'azienda che produce noodle. Ma il filo conduttore che tiene tutto insieme è la danza.
"Quello che mi piace è che quando siamo stressati, ci basta entrare in uno studio e trovare il tempo per ballare, suonare buona musica e divertirci. Questo è il nostro modo di concentrarci e ricordarci perché facciamo quello che facciamo. È per sostenerci l'un l'altro e per la passione che condividiamo per la danza" afferma Vinh Nguyen.
"La danza supera le barriere… avvicina le persone."
Attraverso la propria presenza online in continua espansione e i propri spettacoli, la crew trova modi per incorporare storie che stabiliscono una connessione con il pubblico incoraggiandolo a muoversi. "La danza supera le barriere, che si tratti di norme di genere, orientamento sessuale, nazionalità, background etnico o lingua. La danza avvicina le persone", afferma Anthony.
"La danza è uno degli sport più antichi di sempre e ognuno di noi ha un legame universale con essa", afferma Ben Chung. "Un bambino sente la musica e inizia a saltellare e via via si sale di livello. Pensiamo alla breakdance, che per la prima volta sarà disciplina olimpica nel 2024… lo spettro è ampio".
"Inoltre, è lo sport più accessibile", afferma Addy Chan. "A differenza di altre attività, per cui potrebbero essere necessarie molte risorse, denaro per le attrezzature, un campo o una piscina, la danza è aperta a tutti".
Ed è adatta a tutti. "Ci sono molti sport in cui è necessario avere una determinata corporatura" afferma Mike. "La particolarità della danza è che il corpo in cui sei nato è il tuo strumento: forse non hai abbastanza muscoli per altri sport, ma quando inizi a ballare capisci che il tuo fisico slanciato può essere un vantaggio. Oppure ti senti a disagio per le gambe grosse, ma ti accorgi che ti permettono di avere un ottimo equilibrio, quindi inizi a sfruttarle a tuo favore".
Fra i tanti impegni che hanno, quale sarà la prossima mossa dei Kinjaz? Beh, negli ultimi tre anni hanno lavorato a un progetto segreto insieme a Nike che sarà lanciato a breve.
Video: Aimee Hoffman
Fotografia: Thalia Gochez
Testo: Dan Rookwood
Data riportata: luglio 2021