Wang Qing è la B-girl con movenze da fiaba

Ti presentiamo la b-girl che si muove come una fata
Atlete* e atleti*
Scopri come questa b-girl cinese fonde i suoi studi con l'espressione artistica.
Wang Qing negli studi dei Green Panda di Pechino.
Wang Qing si sveglia ogni mattina pronta per ballare. Deve solo ripiegare il materasso e spostarlo da una parte per scoprire una pista da ballo rosa fucsia e una parete interamente ricoperta da uno specchio. Accende la musica. La camera si è trasformata in una sala da ballo.
Nel mondo della breakdance, Wang Qing è sia una potenza che un'anomalia: non solo è una fra le prime b-girl nella classifica cinese, ma è anche una studentessa modello che sta per conseguire il dottorato in folclore cinese. Grazie a questa esperienza aggiunta, incorpora fantasia e narrazione nei suoi passi di danza.
La b-girl afferma: "Ho deciso di studiare folclore perché mi piaceva leggere le fiabe quando ero piccola. Ascoltando le storie degli altri, possiamo capire meglio cosa provano e come percepiscono il mondo e l'ambiente circostante".
Sul palco, la narrazione coreografica di Wang Qing è ipnotica, con un inizio, una metà e una fine ben definiti ed esegue le routine interpretando Zixia, una fata di una leggenda cinese del XVI secolo. Spesso, inoltre, incorpora nei suoi passi anche antichi stili di arti marziali. "C'è qualcosa di speciale nelle donne che eseguono rotazioni o mosse di potenza o che effettuano pose a forma di drago o serpente. È davvero importante quando c'è un'eroina nei film di kung-fu", dice Wang.
"C'è qualcosa di speciale nelle donne che eseguono rotazioni o movimenti impegnativi o che effettuano pose a forma di drago o serpente."
In Cina ci sono pochissime ragazze che praticano la breakdance e, in quanto minoranza in uno sport prevalentemente maschile, Wang trasuda eleganza. La breakdance è destinata a fare il suo debutto olimpico nel 2024 e Wang spera che il suo stile unico le faccia guadagnare la qualificazione. La coreografia è in genere molto incentrata su mosse a terra, con ginocchia piegate, un core forte e potenti rimbalzi. Ma quando Wang Qing si muove, è come se fluttuasse nell'aria tanto sono leggeri i suoi movimenti. La b-girl afferma: "[I b-boy] tendono a ballare assumendo forme di animali feroci, come leoni o tigri. Sì, puoi imitarli, ma puoi anche creare le tue forme femminili personali, come conigli o gatti".
"Mi alleno da atleta per esprimermi da artista."
Il successo di Wang Qing non è arrivato da un giorno all'altro. All'inizio, la danza era una sfaccettatura del suo allenamento e le ci sono voluti dieci anni per trovare il suo ritmo e innamorarsi completamente di questo sport. "Mi stavo un po' stancando della danza e mi sono accorta che tutte le mosse che eseguivo nei miei video erano imitazioni dei b-boy. Le mie transizioni di toprock e downrock erano tutte ispirate ad altri artisti. Non stavo creando niente di originale e, guardandomi, era facile indovinare quale sarebbe stata la mia mossa successiva".
Ha anche sviluppato il suo look esclusivo, lasciando sciolti i lunghi capelli, sia letteralmente che metaforicamente e ci spiega: "La chiave sta nel creare il tuo stile personale, non nel riuscire a replicare perfettamente la mossa di qualcun altro". Per Wang Qing, questo tipo di creatività non può svilupparsi senza allenamento fisico. "Mi alleno da atleta per esprimermi da artista".
"La breakdance mi ha dato un modo per esprimere veramente me stessa."
Wang Qing è ora un modello di riferimento per altre giovani b-girl cinesi, molte delle quali la contattano per chiederle consigli. Il principale? Balla per esprimere la tua personalità. Le piace pensare alla breakdance come un modo per creare arte al di fuori dei soliti canoni. Si definisce una studentessa tranquilla e laboriosa, e sostiene che la breakdance la aiuti a mostrare il suo vivace mondo interiore. "Ora che ci penso, forse non ero così introversa da bambina, lo sembravo soltanto, e la breakdance mi ha dato un modo per esprimere veramente me stessa".
Nel 2019 Wang Qing è stata invitata alla guida dei Green Panda e a oggi ha vinto 10 battaglie con loro. E mentre si è affermata come una delle più grandi ballerine di breakdance della Cina, con la speranza di rappresentare il suo paese alle Olimpiadi, finalmente danza alle sue condizioni. "Nel Libro del Tao si dice che l'acqua è fluida, morbida e malleabile. Ma l'acqua scava la roccia, che è rigida e non può essere modellata. Fondamentalmente, solo perché qualcosa è delicato, non significa che sia debole o inferiore. Si tratta di qualcosa di speciale che è in grado di resistere e di superare molti ostacoli e questa strategia ha contribuito alla vittoria di molte b-girl".
Video: KC
Fotografia: Yuyang Liu
Testo: Clarissa Wei
Data riportata: luglio 2021