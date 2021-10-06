Mr. YouTube condivide danza e ottimismo

Ma Mr. YouTube non è sempre stato l'irriducibile ottimista che è oggi. Di colpo serio, ricorda: "Sono cresciuto nelle strade di un quartiere difficile, circondato da negatività".



Nei momenti bui, si è rivolto alla danza per aiutare se stesso e gli altri. "La danza è sempre stata la mia valvola di sfogo, mi ha aiutato ad affrontare qualsiasi sfida. Ballare mi ha fatto bene al corpo e alla mente: una vera terapia. Prenditi cura della tua mente, del tuo corpo e del tuo spirito, diffondi energia e ottimismo e ne riceverai a tua volta".