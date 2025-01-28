Shorts da running con tasca per il cellulare: perché sono così comodi

Perché scegliere shorts da running con una tasca per lo smartphone
Guida all'acquisto
Se durante una corsa vuoi ascoltare un po' di musica o un podcast, tenere traccia dei tuoi percorsi o fare qualche chiamata, ecco come portare con te in tutta sicurezza il tuo accessorio da fitness preferito: lo smartphone.
Se sei alla ricerca di qualcosa che renda più stimolante la tua routine di running, puoi provare con una playlist, un podcast o una corsa guidata con audio dell'app Nike Run Club, e la motivazione non tarderà ad arrivare. Naturalmente, per tutto questo ti servirà avere con te lo smartphone.
Attenzione però: se lo tieni in mano può esserti d'intralcio, rischieresti di romperlo nel caso inciampassi, oppure potrebbe scivolarti a causa del sudore. Se vuoi evitare inconvenienti di questo tipo, è meglio valutare bene cosa indossare e fare in modo che il telefonino sia protetto. Probabilmente dedicherai del tempo a scegliere le scarpe da running giuste, gli accessori e altri articoli indispensabili per affrontare qualsiasi condizione meteo, quindi non dimenticarti di pensare anche a un posto sicuro dove riporre lo smartphone quando è il momento di andare a correre.
Scopri alcuni degli shorts e pantaloni da running Nike più popolari che dispongono di tasche in cui tenere lo smartphone:
Perché dovresti portare lo smartphone quando vai a correre?
Dove sistemare lo smartphone durante la corsa
- Indossa shorts o pantaloni da running con una tasca per lo smartphone. Nike offre diversi shorts da running con tasche di tutte le forme e dimensioni. Ci sono modelli con le classiche tasche dotate di zip oppure con una tasca laterale profonda della misura giusta per riporre il telefono. Alcuni shorts sono traspiranti con una tasca incorporata all'interno della fascia in vita, altri invece hanno una tasca posteriore per tenere al sicuro gli oggetti personali. Qualunque modello tu scelga, quando corri il tuo smartphone sarà al sicuro.
- Fissalo al braccio. Sono disponibili speciali fasce da braccio per smartphone con un'apposita taschina che molti runner considerano un'alternativa validissima. Se l'idea di indossare un accessorio extra durante la corsa non ti disturba, questa potrebbe essere la scelta giusta.
- Tienilo nel bra. In questo modo il telefonino sarà probabilmente al sicuro, ma potrebbe darti fastidio, anche in base al tipo di bra che indossi e al relativo fit. Inoltre, quando inizi a scaldarti e ad aumentare l'intensità dell'allenamento, lo smartphone potrebbe bagnarsi di sudore.
- Tienilo in mano con una fascetta. Una custodia antiscivolo per smartphone con fascetta regolabile può aiutarti a reggere il dispositivo senza doverlo stringere tra le dita per tutto il tempo. Non stancherai la mano come accadrebbe senza il supporto, ma dovrai comunque reggere un oggetto mentre corri.
Esistono anche smanicati, cinture e zaini in cui riporre il telefono, ma questi articoli possono rendere meno confortevole la corsa. L'aggiunta di un ulteriore elemento all'outfit da running potrebbe limitarti nei movimenti. Potresti persino ritrovarti ad acquistare diversi porta-smartphone per poi doverli restituire, perché troppo ingombranti o scomodi per la corsa. Per evitare questi inconvenienti, sfrutta ciò che già devi indossare. Scegli un paio di shorts (o pantaloni, tights o leggings) da running che abbiano una tasca integrata.
Smetti di tenere in mano lo smartphone
Un'altra ragione per non tenerlo in mano mentre corri è che può essere motivo di distrazione. Se abbassi lo sguardo sullo schermo, potresti inciampare oppure cadere se perdi il controllo dell'appoggio, e di certo vorrai evitare di farti male o danneggiare il telefonino. Quindi accertati di riporlo in un posto sicuro.
In tasca lo smartphone è protetto
I migliori pantaloni da running con tasca per lo smartphone
Una volta ristretta la scelta agli shorts o pantaloni da running con tasche che ti piacciono di più, dovresti considerare anche altre caratteristiche, tra cui:
- Un tessuto elasticizzato, come Nike Dri-FIT, per una libertà di movimento ideale
- Un materiale traspirante e ad asciugatura rapida
- Un certo livello di compression fit per la giusta aderenza
- Una copertura ottimale
Dal momento che avrai delle preferenze in merito a lunghezza e fit, lascia che siano questi criteri a guidarti nella scelta del capo migliore e non tanto la tasca. L'aspetto principale è proprio il fit, non la posizione della tasca. Accertati solo che sia della misura giusta per accogliere il dispositivo.
Con o senza zip?
In genere, negli shorts da running con più tasche, ce n'è almeno una dotata di zip. Potrebbe essere abbastanza grande per il telefonino, ma non è detto. Nel caso non lo fosse, allora è meglio metterci altri oggetti di valore che potresti dover portare con te quando vai a correre. In una tasca per lo smartphone puoi anche riporre le chiavi, un documento di identità, dei contanti o la carta di credito. La zip è indubbiamente utile in un paio di shorts da running, ma non è vitale se l'obiettivo è custodire lo smartphone. Scegli la soluzione più adatta a te.