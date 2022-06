Shorts da running con tasca per il cellulare: perché sono così comodi

Con o senza zip?

Quando arriverà il momento di affrontare la questione tasca per i tuoi pantaloni da running, prova a chiederti: mi serve una tasca con zip? Con la zip, il tuo smartphone è doppiamente al sicuro ed è impossibile che ti cada dagli shorts. Tuttavia, sarà più difficile recuperarlo al momento del bisogno. E se la tasca è sufficientemente profonda, lo smartphone non andrà da nessuna parte.



In genere, negli shorts da running con più tasche, ce n'è almeno una dotata di zip. Potrebbe essere abbastanza grande per il telefonino, ma non è detto. Nel caso non lo fosse, allora è meglio metterci altri oggetti di valore che potresti dover portare con te quando vai a correre. In una tasca per lo smartphone puoi anche riporre le chiavi, un documento di identità, dei contanti o la carta di credito. La zip è indubbiamente utile in un paio di shorts da running, ma non è vitale se l'obiettivo è custodire lo smartphone. Scegli la soluzione più adatta a te.