Come pulire la borraccia
Cura dei prodotti
Se continui a usare la tua borraccia senza lavarla, potrebbe diventare un covo di batteri, virus e muffa. Ecco come pulire la tua borraccia.
Forniture
- Detersivo per i piatti
- Panno asciutto o carta da cucina
- Cotton fioc
- Aceto bianco distillato
- Candeggina
- Bicarbonato di sodio
- Pastiglie per la pulizia delle borracce
Strumenti
- Spugna o spazzolino per borracce
- Scovolino o spazzolino per cannucce
Durante un allenamento intenso, la borraccia è il tuo migliore alleato. Infatti, ti garantisce la giusta idratazione e il refrigerio necessario a non farti perdere il ritmo. Tuttavia, anche se la riempi solo d'acqua, la borraccia non è immune dai germi. E questo vale anche per le borracce in acciaio inox o plastica senza BPA.
Una ricerca pubblicata sul Journal of Exercise Physiology Online ha messo a confronto le borracce usate in palestra con quelle inutilizzate nel gruppo di controllo, e ha rilevato che l'83% delle prime conteneva batteri come lo Stafilococco o l'Escherichia coli, mentre le seconde erano incontaminate.
A pensarci è abbastanza ripugnante, ma questo non significa che devi preferire le bottiglie di plastica usa e getta. Per mantenere la tua borraccia sterilizzata, dovrai semplicemente lavarla ogni giorno. Se invece è da un po' che ne trascuri l'igiene, sarebbe opportuno che cominciassi a prendere l'abitudine di pulirla più a fondo e più spesso. Ecco tutto quello che c'è da sapere.
Come lavare la borraccia in lavastoviglie
Molte borracce di plastica e metallo sono lavabili in lavastoviglie. Controlla le istruzioni di manutenzione e, se la tua borraccia si può lavare in lavastoviglie, segui queste indicazioni:
- metti la borraccia e il tappo sul cestello più in alto e imposta il lavaggio con acqua calda.
- Ricordati di selezionare anche l'asciugatura, perché se la borraccia resta umida i batteri potrebbero riprodursi.
Come lavare la borraccia a mano
Se invece devi lavare a mano la tua borraccia, come capita per esempio nel caso delle tazze termiche in acciaio inox, ecco cosa devi fare:
- versa una goccia di detersivo per i piatti nella borraccia, poi riempila d'acqua calda.
- Per lavare a fondo l'interno e il collo della borraccia usa uno scovolino o una spugna.
- Risciacqua fino a quando l'acqua non diventa limpida.
- Asciuga con un panno pulito o carta da cucina.
Come pulire il tappo e la cannuccia della borraccia
Per lavare il tappo e la cannuccia della borraccia, le possibilità sono due:
- se la tua borraccia è lavabile in lavastoviglie, svita tutti i pezzi del tappo e mettili in lavastoviglie.
- Altrimenti, lavali a mano con detersivo per i piatti e acqua calda. Se la tua borraccia ha un beccuccio di plastica con valvola, per lavarlo bene usa un cotton fioc imbevuto d'acqua calda e detersivo. E prima di riavvitarlo, assicurati che sia asciutto. Prima di lavare il tappo di una tazza termica togli la guarnizione in gomma.
Una borraccia o una tazza con cannuccia riutilizzabile richiede cure particolari.
- Per prima cosa, sciacqua la cannuccia con acqua calda.
- Per pulire l'interno della cannuccia versa una goccia di detersivo su uno scovolino o uno spazzolino per cannucce.
- Se anche dopo averla lavata con il detersivo, la cannuccia continua ad avere un odore sgradevole, aggiungi un cucchiaino di bicarbonato di sodio.
Come igienizzare a fondo la borraccia
Se noti della muffa nella tua borraccia, o se non la lavi da un po' di tempo, igienizzala bene prima di riutilizzarla. Per farlo, ci sono vari modi:
1.Aceto bianco distillato
- Riempi la borraccia per metà con aceto e il resto con acqua fredda.
- Chiudi il tappo e agita delicatamente.
- Lascia agire per tutta la notte.
- Il giorno dopo, lava la borraccia con un po' d'acqua e detersivo per eliminare l'odore di aceto.
2.Candeggina e bicarbonato di sodio
Per eliminare muffa e funghi, questo è il metodo ideale.
- Versa nella borraccia un cucchiaino di candeggina e uno di bicarbonato di sodio, poi riempila con acqua fredda.
- Per lavare il tappo, mescola un altro cucchiaino di candeggina con uno di bicarbonato di sodio, poi versa la soluzione su una spugna o uno spazzolino per borracce.
- Chiudi la borraccia, agitala delicatamente e lascia agire per tutta la notte.
- Il mattino dopo, risciacquala e asciugala per bene.
3.Pastiglie per la pulizia delle borracce
Le pastiglie sono un modo facile e veloce per rimuovere sporco e odori.
- Di solito basta riempire d'acqua la borraccia, mettere una pastiglia all'interno e aspettare 15-30 minuti prima di risciacquare. In ogni caso, segui le istruzioni sul prodotto acquistato.
- Se la borraccia è particolarmente sporca, lascia agire la pastiglia tutta la notte per una maggiore pulizia.
Domande frequenti
Lavare e riutilizzare le bottiglie di plastica usa e getta è sicuro?
Nonostante alcune ricerche abbiano dimostrato che, riutilizzando una bottiglia di plastica usa e getta, c'è il rischio che alcune sostanze chimiche filtrino nell'acqua, ancora non si sa se ciò sia pericoloso per la salute.
Tuttavia, quando usi spesso una bottiglia, si formano delle crepe che rappresentano il covo ideale di germi e batteri. Senza contare che le bottiglie usa e getta non durano per sempre, quindi prima o poi finiranno in discarica. Tanto vale, allora, investire in una borraccia riciclabile. Se decidi comunque di riutilizzare una bottiglia di plastica usa e getta, prima di riempirla assicurati sempre di lavarla con acqua calda e sapone.
Ogni quanto bisogna pulire una borraccia di metallo?
Una borraccia in acciaio inox andrebbe lavata ogni giorno, perché è facile che diventi un covo di batteri, virus e muffa. Per pulirla basta lavarla a mano con acqua e detersivo oppure metterla in lavastoviglie. Tuttavia, se la tua borraccia ha un odore sgradevole, sarebbe meglio igienizzarla con aceto bianco o candeggina.
La muffa nella borraccia è un pericolo per la salute?
Sì. Alcuni tipi di muffa sono tossici per l'uomo e possono causare problemi respiratori. Tra l'altro, a occhio nudo non è possibile identificarne la tipologia. Se la tua borraccia ha un cattivo odore, significa che si è formata la muffa, anche se non la vedi. Per evitare di mettere a rischio la tua salute, dopo ogni utilizzo lavala con acqua calda e detersivo per i piatti.