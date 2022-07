Segnali importanti di un colpo di calore da non ignorare

Per prevenire il colpo di calore, è fondamentale agire non appena si manifestano i sintomi di esaurimento da calore.

"In linea di massima, bisogna diminuire l'intensità e cercare di uscire dall'ambiente in cui ci si trova", afferma Casa, aggiungendo che "la cosa più importante è ridurre l'intensità dell'attività", perché sarà questo ad arrestare subito l'aumento della temperatura corporea.

Dopodiché, vai in un luogo fresco. Come suggerisce Casa, spostarsi in una stanza o un veicolo con l'aria condizionata sarebbe l'ideale, ma non è sempre possibile. Per fortuna, esistono altri semplici sistemi per abbassare la temperatura corporea entro un intervallo di sicurezza.

"Se ti trovi sotto il sole diretto o stai usando accessori caldi, smetti di utilizzarli e vai all'ombra", consiglia Casa. Inoltre è importante bere acqua. "L'idratazione riduce la velocità di aumento della temperatura corporea quando svolgi esercizi intensi al caldo", spiega Casa. "La temperatura corporea può essere più alta di mezzo grado per ogni 1% della massa corporea persa attraverso la sudorazione". Pertanto sostituire i liquidi (e gli elettroliti!) persi può aiutare il corpo a riequilibrarsi.

E non dimenticare di far sapere a qualcuno che non stai bene. Se la situazione dovesse peggiorare, è importante che qualcun altro lo sappia, così che possa intervenire in caso di necessità.

"Se vedi che una persona si comporta come se fosse esausta, per esempio se non riesce ad alzarsi, ha difficoltà a bere, presenta una qualsiasi forma di alterazione della coscienza o sembra sul punto di svenire, si tratta di un'emergenza e devi chiamare il 112", sottolinea DiLorenzo. "A volte quando capita un caso di disturbo da calore al pronto soccorso, somministriamo per endovena liquidi raffreddati. Per raffreddare rapidamente un persona con una temperatura interna elevata, si può anche metterle del ghiaccio sotto le braccia e puntare un ventilatore nella sua direzione", prosegue.

Nell'attesa, dopo aver chiamato i soccorsi, cerca di raffreddare la persona, afferma Casa. "Se ti trovi nei pressi di un lago o un ruscello puoi adagiarla nell'acqua, ma la soluzione più pratica è metterla sotto il getto freddo della doccia o applicarle sul corpo degli asciugamani bagnati con acqua fredda". L'esperto aggiunge che possono trascorrere circa 30 minuti per raffreddare il corpo (al di sotto di 40 °C) prima che comincino le complicazioni gravi. Ricorda di adottare queste misure dopo aver contattato un operatore sanitario, mentre stai aspettando che arrivi.