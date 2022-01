Trova le scarpe da running di Nike più comode per te

Le scarpe da running su strada sono leggere e traspiranti, con un battistrada in gomma resistente. Le scarpe da trail running sono pensate per la trazione, con una gomma più morbida e tasselli più profondi, oltre a una protezione per i terreni accidentati. Le scarpe da gara invece sono progettate per essere più leggere, per poter dare il massimo il giorno della competizione, ma potrebbero non essere così comode per le corse più lunghe. Ogni tipo di scarpa ha i suoi vantaggi e le sue limitazioni, quindi è importante scegliere il giusto paio a seconda delle condizioni in cui corri.