I migliori outfit per campeggio da donna e uomo

I migliori outfit Nike da indossare in campeggio
Guida all'acquisto
Per ottenere il meglio da un'escursione fuori dai sentieri battuti, scopri gli outfit giusti per stare caldi, tenere la pelle asciutta e proteggersi dagli agenti atmosferici.
Quando pensi all'esperienza di campeggio perfetta immagini un fuoco crepitante, deliziosi spuntini o di osservare le stelle a mezzanotte prima di infilarti nel sacco a pelo. Tuttavia, per la riuscita di qualsiasi campeggio, è essenziale mettere nello zaino gli outfit giusti. Continua a leggere per trovare i migliori outfit e accessori Nike da campeggio per rendere ogni escursione indimenticabile.
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Innanzitutto, un consiglio sull'abbigliamento a strati: porta con te tanti capi. Le temperature possono variare durante la tua permanenza in campeggio ed è importante regolare la temperatura corporea di conseguenza. Scegli tessuti leggeri e traspiranti per evitare di surriscaldarti durante il giorno, e caldi strati esterni per non avere freddo di notte.
1. Lo strato base Nike Dri-FIT
Le t-shirt Nike Dri-FIT sono ideate per allontanare il sudore dalla pelle e farlo evaporare rapidamente, garantendo pelle asciutta e comfort durante le escursioni o le attività al sole. Le maglie create per i runner, leggere e traspiranti, rappresentano una scelta versatile per un campeggio.
Scegli la lunghezza della manica in base alle condizioni atmosferiche; le maglie da running Nike Dri-FIT sono disponibili senza maniche, a manica corta e a manica lunga. Per proteggere ulteriormente la pelle, prova una maglia con protezione UV e ricorda di applicare un'ottima crema solare sulla pelle esposta.
2. Pantaloni traspiranti
Abbina una maglia leggera a shorts o pantaloni che assorbono il sudore, realizzati in tessuti resistenti. I pantaloni Nike All Conditions Gear (ACG) sono ideali per le avventure all'aria aperta. L'intera collezione è realizzata in poliestere riciclato ad alte prestazioni, con materiali ricavati da bottiglie di plastica pulite, triturate, convertite in pellet e infine trasformate in filati di alta qualità. I pantaloni e gli shorts trail Nike ACG presentano stampe ispirate alla natura e tasche funzionali per riporre oggetti.
3. La parte superiore del corpo al caldo
Al tramonto, indossa una maglia in fleece o una felpa con cappuccio per non prendere freddo. La collezione Nike Tech Fleece presenta tessuti soffici e caldi che non ingombrano. Portali nello zaino, non occuperanno troppo spazio.
4. Comodità nella parte inferiore del corpo
Se desideri tenere la parte superiore del corpo al caldo, sarà lo stesso anche per la parte inferiore. Togliere gli shorts o i pantaloni leggeri da trail e sostituirli con un paio di pantaloni da tuta o in fleece per la notte sarà per te un sollievo. Analogamente a Nike Tech Fleece, anche la collezione ACG offre tantissime opzioni confortevoli (se ti va, puoi abbinare i pantaloni con una maglia per un outfit completo).
5. Calze resistenti
Un buon paio di calze può aiutare a prevenire irritazioni e vesciche. Nike propone calze in una grande varietà di misure e tessuti, tra cui i modelli in lana per i climi più freddi e le calze Dri-FIT ad asciugatura rapida per garantire la massima comodità nonostante il sudore. Se indossi scarponcini da trekking che coprono la caviglia, scegli un paio di calze di media lunghezza per proteggere la pelle dagli sfregamenti.
6. Cappello
Per proteggerti dai raggi UV e non farti accecare dal sole, ricorda di mettere nello zaino un cappello da baseball, leggero e traspirante, e un paio di occhiali da sole. Se hai ancora spazio e prevedi un calo delle temperature di sera, considera la possibilità di portare un berretto per proteggerti dal freddo.
7. Giacca a prova di maltempo
Quando controlli le previsioni prima di metterti in viaggio, considera quali sono i capi outerwear più appropriati da tenere a portata di mano. Nike ACG offre una serie di giacche che aiutano a proteggersi dagli agenti atmosferici, comprese giacche termoisolate, impermeabili e antivento, pensate per trattenere il calore anche in condizioni di umidità.
Per giunta, alcuni modelli ACG, come Nike ACG Therma-FIT ADV "Rope De Dope", sono stati progettati per essere packable. Infatti, questa giacca può essere ripiegata in una delle sue tasche e potrai portarla facilmente con te.
8. Scarpe impermeabili
Infine, se il campeggio prevede trekking su sentieri sterrati o altre superfici irregolari, indossa un paio di scarpe da trekking resistenti che garantiscano trazione e impermeabilità. Le scarpe da trail running offrono ammortizzazione e aderenza ottimali per affrontare terreni difficili, così come le scarpe ACG.
Per le condizioni più impegnative, scegli Nike Pegasus Trail GORE-TEX, una scarpa che respinge l'acqua e mantiene i piedi asciutti. Inoltre, una ghetta aggiuntiva sul collare impedisce che detriti e acqua penetrino nella scarpa.
Suggerimento: allacciarsi e slacciarsi le scarpe da trekking nel campeggio può essere una seccatura. Porta un paio di infradito o di ciabatte per maggiore comfort e praticità nei momenti di relax vicino alla tenda o al camper.
Buon campeggio!
Testo di Jennifer Davis-Flynn