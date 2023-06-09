Cosa indossare per il trekking in ogni stagione (e condizione)

Nella scelta di silhouette e vestibilità è essenziale tener conto della libertà di movimento. È preferibile indossare capi dal fit ampio in tessuti elasticizzati a quattro vie che seguono i tuoi movimenti mentre cerchi di superare eventuali ostacoli naturali. A questo proposito, poiché cose che si impigliano e strappi sono inevitabili, la resistenza dei tessuti è un'altra caratteristica fondamentale da considerare. Rami degli alberi, sterpaglie e molto altro possono mettere a dura prova i materiali delicati, quindi scegli capi di abbigliamento robusti in grado di resistere all'usura.

Esiste anche un metodo per creare un outfit da escursionismo funzionale ma anche stiloso. Pensa alla silhouette e alle proporzioni: una maglia un po' più aderente si abbina bene a shorts o pantaloni da trekking ampi, ma puoi fare anche il contrario. Con un paio di leggings da trekking e una t-shirt più ampia, una felpa in fleece dal taglio squadrato o una felpa oversize puoi ottenere ugualmente un look ben bilanciato. Poiché vestirsi a strati è essenziale, pensa a come passare facilmente dagli strati esterni a quelli intermedi (e viceversa) durante un'escursione.

Se preferisci evitare le tonalità più grintose nell'abbigliamento, tieni presente che scarpe, calze, cappelli, occhiali da sole e zaini offrono un ottimo modo per sfoggiarle. Consiglio: i colori neutri sono quasi sempre più versatili delle tonalità vivaci del rosso, del giallo e del verde lime. Se invece ti piace farti notare, punta sui blocchi di colore o su un effetto monocromatico dinamico.

Ora che sai come affrontare con stile le escursioni nella natura, continua a leggere per dare uno sguardo a cinque proposte di outfit da escursionismo per stagioni e condizioni diverse. Scoprirai anche le ultime novità per la scelta di scarpe e accessori. Buona esplorazione!

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