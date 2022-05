Non smettere mai di rompere le barriere: l'eredità di Joan Benoit Samuelson

Per molti anni, si era creduto che le donne non potessero correre in sicurezza per più di 1500 metri. È assurdo pensare che, solo 40 anni fa, qualcuno sosteneva questa ipotesi infondata, fino a quando Joan Benoit e molte altre atlete non cambiarono per sempre il mondo dello sport.



Incredibile ma vero: sebbene le donne partecipassero a maratone da molti anni, fino all'inizio degli anni Ottanta alle atlete non era concesso gareggiare su distanze superiori ai 1500 m ai giochi olimpici. Erano considerate troppo deboli per le corse più lunghe, per non parlare dei 42 chilometri su strada. Ma il vero limite al loro potenziale era la misoginia.