Come trovare le scarpe migliori per una calzata stretta

A volte è utile provare scarpe diverse da quelle che indossi abitualmente. Se di solito indossi scarpe da uomo, prova una scarpa da donna.



La calzata standard per le donne corrisponde alla calzata stretta per gli uomini e in alcuni casi anche il tallone dei modelli da donna è leggermente più stretto. Per le misure US, basta scegliere una misura e mezza in più per capire quali scarpe da donna da provare. Ad esempio, secondo il sistema americano (US) se indossi una 9 US da uomo, puoi provare una 10.5 US da donna.



In più, le scarpe che possono essere personalizzate (come le Nike Air Pegasus e le Nike Air Infinity), ti offrono lo stile che vuoi con la vestibilità che ti serve.