Le migliori giacche in fleece Nike per bambini

Tutti al calduccio con le giacche in fleece Nike per bambine e bambini
Guida all'acquisto
Le giacche in fleece Nike per bambine e bambini sono capi tecnici, confortevoli e resistenti realizzati in un tessuto morbidissimo e con tecnologia che trattiene il calore.
Le migliori giacche in fleece per bambine e bambini offrono calore a scuola, durante gli allenamenti e anche in casa. Pratiche e resistenti, le giacche in fleece Nike sono realizzate in un tessuto morbidissimo e con tecnologia che trattiene il calore per accompagnare i più piccoli stagione dopo stagione.
Dai modelli sportivi con zip alle maglie morbide, scopri le giacche in fleece per bambini e bambine dai 3 ai 15 anni.
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Le migliori giacche in fleece Nike per bambine e bambini
1.Giacche in fleece Nike ACG
I capi All Conditions Gear (ACG) nascono per giocare all'aria aperta. La tecnologia Nike Therma-FIT di queste giacche in fleece aiuta a regolare la temperatura corporea per permettere ai bambini di saltare, correre e giocare ovunque vogliano fuori casa senza prendere freddo.
Inoltre, questi pratici modelli presentano molte tasche e zip facili da usare, oltre a un tessuto antistrappo sui gomiti e in altre aree soggette a usura per una maggiore resistenza. Queste giacche in fleece pratiche e funzionali prendono ispirazione dai trend della moda streetwear e questo le rende perfette per essere indossate anche a scuola.
2.Giacche in fleece Nike Sportswear
Le giacche in fleece Nike Sportswear vantano uno stile casual e d'ispirazione sportiva, perfetto per gli allenamenti di calcio, le lezioni di danza o la ricreazione;
presentano, inoltre, una vestibilità morbida e un soffice rivestimento in fleece. Club Fleece è un capo comodo per tutti i giorni, mentre Tech Fleece vanta proprietà traspiranti adatte agli allenamenti più intensi. In più, il classico design Swoosh non passa mai di moda: anno dopo anno, i bambini potranno sfoggiare queste felpe senza alcun problema.
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3.Nike Tech Fleece
Nike Tech Fleece è sinonimo di comfort. Il materiale in maglia è caldo, leggero e morbido sulla pelle, mentre le proprietà traspiranti del tessuto rendono queste giacche ideali per attività e sport particolarmente intensi.
Il tessuto non è ingombrante e per questo la giacca Tech Fleece è perfetta per gli outfit a strati: puoi indossarla anche da sola, se le temperature lo consentono. Se invece fa molto freddo, puoi abbinarla a un giaccone più pesante. Alcune felpe con zip e cappuccio presentano tasche sul petto o sul braccio per riporre piccoli oggetti indispensabili; altre, invece, hanno la classica tasca anteriore a marsupio.
4.Nike Therma-FIT
Le giacche in fleece Nike Therma-FIT consentono di giocare all'aria aperta anche nelle giornate più rigide. Questa tecnologia avanzata è pensata appositamente per svolgere attività fisica a basse temperature, quando hai bisogno di regolare la temperatura corporea, prevenire l'accumulo di umidità e rimanere al caldo quando fuori fa freddo.
Questi modelli in fleece sono indicati per gite in campeggio, gli allenamenti su un campo da calcio o per il tragitto da casa alla fermata dell'autobus. Scegli tra opzioni con zip e con cappuccio per tenere i più piccoli al caldo.
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Testo a cura di Hannah Singleton