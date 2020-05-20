Insegnare ai bambini la fiducia in sé

"Non perdere mai di vista la cosa più importante: il divertimento!" Sono parole di Julia, che, a seguito di un infortunio, ha dovuto dire addio ai suoi giorni da calciatrice semi-professionista e si è innamorata del coaching. Ora, il suo obiettivo è far muovere i bambini insieme alle loro famiglie, ricordando a tutti di "tenere alto l'umore e ridere insieme".



Incoraggiare i bambini e farli sentire dei campioni può avere un grande impatto sul loro senso di fiducia. Secondo Julia: "I bambini che fanno sport con i propri genitori sviluppano un senso di orgoglio e rafforzano l'autostima". Sappiamo che faresti di tutto per sostenerli, quindi, quando si parla di sport, incitali ad alta voce, dai loro qualche pacca in più sulle spalle e mostra più entusiasmo del solito per i loro successi.