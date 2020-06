Insegnare ai bambini la fiducia in sé

Come sfruttare il rinforzo positivo per aiutare i bambini a ottenere il massimo dallo sport.

Cercare di tenere attivi i bambini quando non possiamo uscire è una vera sfida. In questo articolo, una dei coach di Made to Play di Nike condivide i suoi consigli per motivare i bambini e tenerli lontani dal divano. Un indizio: la chiave è il divertimento.



Motivare i bambini quando non possiamo uscire è una vera sfida. Perciò abbiamo chiesto al team Made to Play di Nike come tenere i bambini lontani dal divano attraverso 6 principi di coaching. I nostri coach di Made to Play mettono in movimento 17 milioni di bambini in tutto il mondo. Questa settimana, Julia Winkler, coach del programma di calcio giovanile Berlin Kickt, ci spiegherà come rafforzare la fiducia.