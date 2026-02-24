JuJu Watkins ha appena lanciato la sua prima scarpa Nike in collaborazione con LeBron James

JuJu Watkins ha appena lanciato la sua prima collaborazione con LeBron James per una scarpa Nike
Novità sui prodotti
È la prima scarpa LeBron NXXT Gen firmata dalla cestista.
- LeBron NXXT Gen by JuJu è stata co-creata dalla talentuosa JuJu Watkins e dal leggendario LeBron James.
- La scarpa è progettata per offrire comfort e resistenza, con una reattività che supporta i cambi di direzione sul parquet.
- LeBron NXXT Gen by JuJu presenta la grintosa e accattivante colorway Silver Lining.
- La scarpa debutterà nell'estate 2026 su nike.com e presso rivenditori selezionati.
Non è un segreto che JuJu Watkins sia un fenomeno del basket. Al college, ha stabilito il record nazionale di punti per una matricola e da allora la sua ascesa è stata inarrestabile. Inserita nel First Team All-American e vincitrice del Naismith Trophy, ora arricchisce la sua collezione: è la prima atleta a collaborare alla creazione di una scarpa da basket all'interno della piattaforma NXXT Gen di LeBron James.
LeBron NXXT Gen by JuJu si basa sull'esperienza in campo della star di USC, con tocchi distintivi che mostrano il suo stile unico e rendono omaggio alla sua storia. Collaborare con LeBron alla creazione di una prima assoluta è pazzesco", afferma JuJu. "Il modello è studiato su misura per il mio gioco e per raccontare la mia storia. Dare vita a qualcosa da condividere con la prossima generazione di cestisti e cestiste è un'emozione indescrivibile". Su Instagram, JuJu ha detto di sentirsi "incredibilmente fortunata" per questa collaborazione.
JuJu ha collaborato con i designer di Nike Basketball per creare una scarpa che riflette i suoi gusti, concentrandosi su comfort, ammortizzazione e resistenza per supportare ogni atleta. La scarpa è pensata per il campo e presenta caratteristiche specifiche per supportare tutti gli elementi di gioco che contraddistinguono JuJu.
Questa scarpa presenta un'intersuola in schiuma Nike React a tutta lunghezza per una sensazione di morbidezza e reattività con un eccezionale ritorno di energia. Questa reattività è progettata per supportare chi la indossa mentre effettua rapidi cambi di direzione sul parquet. La scarpa è inoltre dotata di unità Air Zoom nell'avampiede per una maggiore elasticità, sia in fase di palleggio sia quando cerchi di rubare palla.
Il design mette in risalto lo stile unico di JuJu e la sua attenzione ai dettagli con uno Swoosh gioiello esclusivo Nike, lacci spessi 16 mm e un motivo floreale trapuntato sul collare interno e sulla linguetta. Il retro della linguetta presenta la scritta "By JuJu".
La scarpa debutta nella colorway Silver Lining, un mix di colori metallizzati che catturano la luce e la rendono impossibile da non notare in campo. Sono previste altre colorazioni che rendono omaggio al quartiere di JuJu, Watts, a Los Angeles, e alla sua nuova squadra alla University of Southern California.
LeBron definisce JuJu una "grande ambasciatrice del gioco moderno", aggiungendo che "questa scarpa le offre un ulteriore strumento per scrivere la propria storia dentro e fuori dal campo".
LeBron NXXT Gen by JuJu sarà disponibile nella colorway Silver Lining nell'estate 2026 su nike.com e presso rivenditori selezionati.
Domande frequenti su LeBron NXXT Gen by JuJu
Qual è la data di lancio di LeBron NXXT Gen by JuJu?
LeBron NXXT Gen by JuJu sarà disponibile nell'estate 2026 su nike.com e presso rivenditori selezionati.
LeBron NXXT Gen by JuJu è una scarpa da basket?
Sì. LeBron NXXT Gen by JuJu è progettata per il gioco sul campo. La scarpa è dotata di elementi che offrono ritorno di energia, elasticità e reattività per supportare il tuo gioco.
È stata JuJu Watkins a creare LeBron NXXT Gen by JuJu?
Sì. JuJu Watkins ha creato LeBron NXXT Gen by JuJu insieme a LeBron James e ai designer di Nike Basketball. La scarpa presenta tocchi unici come uno Swoosh gioiello Nike, lacci spessi e un motivo floreale interno.