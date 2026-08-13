Nike Ja 4: l'ultima novità della linea di scarpe di Ja

Con ogni nuova versione della linea di scarpe Ja Morant, si cerca di rendere la scarpa più simile a Ja, la cui storia caratterizzata da grinta e perseveranza ispira la nuova generazione di cestisti. Dalle sue umili origini nella Carolina del Sud al reclutamento da parte di un'università di medio livello, il giocatore di bassa statura ha affrontato la sfida passo dopo passo.

"La presenza di Ja supera la sua altezza e vogliamo che i ragazzi di oggi abbiano la stessa mentalità. La grinta e l'intensità che dimostra ogni volta che scende in campo diventano un punto di riferimento per gli atleti che giocano con lo stesso ardore", ha affermato Monique Currie, Product Manager di Nike.

È importante sottolineare che Ja 4 si ispira a Ja tanto quanto i modelli che l'hanno preceduta. Non c'è da stupirsi che la texture spigolosa e aggressiva della tomaia sia un'espressione creativa dello stile di gioco esplosivo di Ja. In poche parole, è presente in ogni parte della scarpa.

"È molto più di una scarpa", ha detto Currie. "È un movimento e un momento: un'opportunità per gli atleti di percepire la sicurezza, la grinta e la presenza che Ja dimostra nel momento in cui scende in campo."