Muoviti con energia e controllo: scegli Luka 5 del brand Jordan

"Lavorare con il brand Jordan su Luka 5 significava creare qualcosa che si adattasse al mio gioco e continuasse a evolvere con me", afferma Luka. "Il sistema Zoom Strobel a tutta lunghezza e l'ISOband mi danno quel tocco in più e il controllo necessario per poter attaccare da qualsiasi punto del parquet. Ogni volta che le indosso, so di essere pronto a dominare il campo."

Le nuove tecnologie di Luka 5 si combinano con un look e una sensazione familiari, per un risultato entusiasmante.

Analogamente ai modelli precedenti, Luka 5 propone lo stesso contatto diretto con il campo, e offre efficacia in termini di decelerazione e manovrabilità. Il profilo basso di Luka 5 avvicina ulteriormente il piede al campo, mentre il motivo di trazione a spina di pesce a tutta lunghezza con gomma HART aiuta i giocatori nelle soste rapide e improvvise.