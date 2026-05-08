Muoviti con energia e controllo: scegli Luka 5 del brand Jordan

Luka 5 offre sicurezza e controllo nei movimenti
Novità sui prodotti
Sfrutta la maggiore propulsione, la stabilità migliorata e la calzata più aderente di Luka 5 del brand Jordan.
- Luka 5, del brand Jordan, è l'ultima, esclusiva scarpa firmata Luka Dončić, progettata per favorire cambi di direzione rapidi e attacchi a sorpresa.
- Flessibile ma stabile, Luka 5 fornisce l'equilibrio e il controllo necessari nel caratteristico "passo indietro" del giocatore di punta.
- Tra le caratteristiche più interessanti di Luka 5 figurano il sistema di ammortizzazione Zoom Strobel distribuito sull'intera lunghezza, che consente un maggiore rimbalzo, e l'IsoBand, che regala un controllo più efficace.
- Il lancio di Luka 5 è previsto per l'8 gennaio 2026 su Jordan.com e presso alcuni punti vendita selezionati.
Per gli atleti che hanno il coraggio di seguire le orme di Luka Dončić, il brand Jordan lancia Luka 5. Questa nuovissima versione parte dal modello già amato da molti, migliorato per aiutare gli atleti nella propria performance.
Le tecnologie extra impiegate supportano i movimenti più critici. Tra queste, il sistema Zoom Strobel a tutta lunghezza, una novità per la linea firmata Luka, che offre una maggiore spinta in avanti. L'IsoBand, inoltre, perfettamente integrato nella scarpa, aumenta stabilità e controllo, agevolando al contempo la spinta da più angolazioni, mentre l'intersuola ultra morbida in schiuma Cushlon 3.0 regala la sensazione di camminare sulle nuvole.
"Lavorare con il brand Jordan su Luka 5 significava creare qualcosa che si adattasse al mio gioco e continuasse a evolvere con me", afferma Luka. "Il sistema Zoom Strobel a tutta lunghezza e l'ISOband mi danno quel tocco in più e il controllo necessario per poter attaccare da qualsiasi punto del parquet. Ogni volta che le indosso, so di essere pronto a dominare il campo."
Le nuove tecnologie di Luka 5 si combinano con un look e una sensazione familiari, per un risultato entusiasmante.
Analogamente ai modelli precedenti, Luka 5 propone lo stesso contatto diretto con il campo, e offre efficacia in termini di decelerazione e manovrabilità. Il profilo basso di Luka 5 avvicina ulteriormente il piede al campo, mentre il motivo di trazione a spina di pesce a tutta lunghezza con gomma HART aiuta i giocatori nelle soste rapide e improvvise.
Il nuovo modello incorpora anche l'ISOplate di proprietà del marchio Jordan, una tecnologia distintiva della linea firmata Luka, specificamente progettata per offrire stabilità e rigidità torsionale eccezionali, e mantenere i piedi dei giocatori ben saldi. In combinazione con l'ISOplate, le nuove tecnologie aggiungono un senso di controllo a 360 gradi, rendendo Luka 5 la calzatura ideale per cambi di direzione repentini e inaspettati.
Per quanto riguarda lo stile, Luka 5 viene lanciata nella colorway Venom, caratterizzata da un sorprendente Illusion Green e da tocchi di nero. Seguiranno altri modelli distintivi ispirati al gioco della star degli L.A. Lakers.
Luka 5, del brand Jordan, sarà disponibile su Jordan.com e presso alcuni punti vendita selezionati a partire dall'8 gennaio 2026.