Nike e Hyperice collaborano alla realizzazione di Hyperboot

Hyperice, nota per la sua innovativa tecnologia volta a migliorare il recupero, ha collaborato con Nike per sviluppare articoli con tecnologia integrata progettati per migliorare i processi di riscaldamento e di recupero. Gli scarponcini Nike x Hyperice sono studiati per aiutare atleti e atlete a dare il massimo, in allenamento e in gara.

"Questa collaborazione è l'apice di anni di lavoro tra i due marchi, con l'obiettivo di offrire scarpe e abbigliamento innovativi in grado di migliorare le prestazioni e il recupero", spiega Anthony Katz, fondatore e presidente di Hyperice. "E questo è solo l'inizio".

Gli scarponcini sono progettati per favorire sia il recupero che il riscaldamento, aspetti di pari importanza per chi si allena, sia in termini di benessere fisico che mentale. Tobie Hatfield, Senior Director di Nike Athlete Innovation afferma: "Hyperboot aiuta il corpo a prepararsi per l'attività fisica, tanto in vista di un allenamento intenso quanto di una giornata di lavoro passata in piedi".