Nike Pegasus Premium scrive un nuovo capitolo nella storia del running

"La bolla d'aria si comprime e ti dà la spinta quando stacchi da terra", spiega Hull.

Gli anni di lavoro dedicati all'innovazione stanno finalmente producendo i loro frutti: il lancio di Pegasus Premium è previsto per il 6 febbraio 2025 in Cina e per il 30 gennaio 2025 nel resto del mondo. Al momento del lancio sarà disponibile in quantità limitate. "Il sogno di chiunque faccia innovazione è creare qualcosa che abbia un notevole impatto", afferma Sze.

E ora, il sogno di Sze si sta avverando. Lasciati pervadere dalla gioia della corsa e prova in prima persona il massimo ritorno di energia mai offerto da una scarpa Nike Pegasus.